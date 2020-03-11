經濟學者胡星鬥：第二季度中國經濟當會全面恢復正常

新冠狀病毒疫情在世界各地擴散，重創中國經濟的同時，也正影響以及因為中美貿易戰而減緩的世界經濟。國際貨幣基金組織總幹事2月23日在利雅得二十國集團財長會議上曾表示，新冠病毒造成的世界衛生緊急狀態已經影響中國經濟，可能也會讓世界經濟復蘇遭殃。3月9日，全球股市全線暴跌足以顯示業界的不安。

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儘管新冠病毒疫情的重災區武漢自中國國家主席習近平親臨視察之後宣布放鬆封閉管治措施，有條件復工復產，但已經停頓40餘天的中國經濟機器全面重新啟動尚需時日。但北京理工大學經濟學接受胡星鬥對中國經濟全面恢復正常不無樂觀，他接受本台駐京記者拉加德採訪時表示：

胡星鬥：“受到疫情的影響，中國經濟的增速有可能比預期的下調兩個百分點左右。第二季度，中國經濟應當會全面恢復正常，現在全國各地推出了大約二、三十萬億的投資規畫。”

應該說，在經濟全球化背景下，中國經濟停轉已經在世界各地引發連鎖反應。德國、韓國、日本、美國等國家都出現零部件供應鏈中斷的現象。眾多跨國集團紛紛預告，這場公共衛生危機可能影響他們的業績。二月底，全球股市主要指數暴跌超過12%，是自2008年-2009年世界金融危機以來不曾有過的現象。法國40種工業指數3月9日也一天跌破8%。

經濟學者擔心，疫情造成供應方衝擊之後，接踵而來的可能是各國可能採取的封城措施造成需求減少。

國際貨幣基金組織首席經濟師Gita Gopinath提醒指出：必須阻止這場一時性的危機，因為造成失業和企業倒閉，而無可挽回地損害個人和企業。