非洲的石油生產國經濟受沙特阿拉伯和俄羅斯石油戰嚴重影響

由於歐佩克石油減產協議失敗，沙特阿拉伯和俄羅斯正陷入一場全面的石油價格戰，沙特阿拉伯決定每天增產250桶原油。阿聯酋每天增產100萬桶石油。俄羅斯和沙特阿拉伯的石油產量和價格戰給非洲的石油生產國經濟造成了嚴重影響。

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由於大多數OPEC國家嚴重依賴石油收入，油價暴跌使國家財政捉襟見肘。以周一觸及的低位每桶約31美元計算，估計OPEC產油國每日減少約5億美元收入。

尼日利亞財政部長Zainab Ahmed稱，將不得不限制國家支出。“預算收入將會減少，這意味着將要縮減預算規模。”

穆罕默杜·布哈里總統在2019年12月簽署了2020年10.59萬億奈拉的年度預算，該預算的基礎是石油日產量218萬桶，每桶57美元。3月9日，國際油價暴跌逾25％，原油期貨價格跌至多年來最低水平。

今年擔任OPEC輪值主席國的阿爾及利亞認為，在與其他產油國磋商後，需要“迅速做出平衡市場的決定”。

但石油專家讓·皮埃爾·法委內克（Jean Pierre favennec）稱，危機不會是長期的，不會超過幾個月的時間的，當危機過去之後，經濟活動就會恢復正常”。

中國社會科學院西亞非洲研究所研究員余國慶表示，國際貨幣基金組織和世界銀行已調低主要經濟體今年的經濟增長目標。目前世界的一些新興經濟體是石油的主要消費國，但這些國家普遍面臨著低增長和高通縮的威脅，低油價帶來邊際效益有限。