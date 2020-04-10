美國不在歐佩克+系統內，普京與特朗普電話討論石油市場形勢

克里姆林宮新聞局發布消息稱，俄羅斯總統普京10日應約與美國總統特朗普通電話， 討論了全球石油市場的形勢，特別就在歐佩克+的框架內製定石油減產穩定全球油價的協議交換了意見。俄羅斯和美國兩國元首商定繼續就此議題進行雙邊磋商。

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4月9日沙特主持召開的歐佩克+會議結束。會議已達成初步減產意向，第一階段將於今年五六月份每天減產1000萬桶原油，後續的減產計畫將逐步實施。

從2020年5月1日開始減產1000萬桶/日，為期兩個月；自2020年7月起，減產800萬桶/日，至12月；自2021年1月起減產600萬桶/日，至2022年4月。據了解，這是歐佩克成立以來，幅度最大的一次減產協議。

歐佩克+機制由沙特主導的石油輸出國組織（歐佩克）和俄羅斯等非歐佩克產油國組成，但全球產油第一大國美國並未參加這一機制。但也報道稱，在歐佩克+達成減產協議之後，美國白宮社交媒體主任斯卡維諾稱，美國總統特朗普正與俄羅斯總統普京、沙特王儲討論原油協議。

由於新冠疫情蔓延引發的衰退，導致了需求壓縮太大，全球燃料需求下降。市場擔心的是，歐佩克+最終的減產幅度可能低於市場預期。