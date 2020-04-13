美國制裁下石油大國委內瑞拉汽油短缺

委內瑞拉汽油短缺。在這個全球具有最大的原油蘊藏量的國家， 現在的加油站里沒有汽油。 美國對委內瑞拉的制裁是重要原因之一。儘管聯合國呼籲美國取消對委內瑞拉的制裁，但是美國仍然我行我素。由於美國的制裁，委內瑞拉政府很難找到願意為他們提供汽油的賣家。

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委內瑞拉汽油短缺。在這個全球具有最大的原油蘊藏量的國家， 現在的加油站里沒有汽油。這裡面有好幾個原因，不僅僅是因為冠狀病毒疫情危機，不僅僅是全球經濟危機，美國對委內瑞拉的制裁也是重要原因之一。儘管聯合國呼籲美國取消對委內瑞拉的制裁，但是美國仍然我行我素。

經濟學家Luis Vicente Leon 表示，由於美國的制裁，委內瑞拉政府很難找到願意為委內瑞拉提供汽油的賣家。另外在冠狀病毒疫情大流行期間，委內瑞拉的流動資金短缺，這也給他們付錢買汽油的能力造成了困難。

那作為石油大國，為什麼委內瑞拉自己沒有足夠的能力煉油呢？委內瑞拉已探明的大部分石油屬於高硫原油，這種油以油砂形式蘊藏於較深的地層，與沙特的輕質原油有不同，重油須經提煉及混合後才能出口。委內瑞拉的重油特性，決定了其開採技術複雜且費用高昂。委內瑞拉規定當油價漲到80美元以上時，油企需將90%利潤進行上繳，國際資本紛紛撤離。政府將收繳上來的錢全部用於社會福利，投向石油方面的資金幾乎沒有。