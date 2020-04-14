疫情中馬拉西亞對沙巴州棕櫚油業的停業限制預定在周二結束

冠狀病毒疫情也襲卷了馬拉西亞。3月下旬開始，工人被檢測出病毒陽性後，為了控制冠狀病毒的傳播，已將暫停棕櫚油生產的命令擴展至六個地區。

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冠狀病毒疫情也襲卷了馬拉西亞。3月下旬開始，工人被檢測出病毒陽性後，為了控制冠狀病毒的傳播，已將暫停棕櫚油生產的命令擴展至六個地區。

冠狀病毒疫情也襲卷了馬拉西亞。馬拉西亞是全球第二大棕櫚油產地，棕櫚油不僅對馬拉西亞的經濟至關重要，而且對馬拉西亞的政治也有舉足輕重的影響。棕櫚油生產商在馬拉西亞的選舉中是很重要的籌碼。所以疫情到來後，別的行業關停了，但棕櫚油業還能夠繼續開展生產工作，政府只要求業者減少50%的員工。

進入3月下旬以來，以棕櫚油為代表的植物油脂市場價格持續上行。 但是受疫情影響，3月低之後，馬來西亞最大的棕櫚種植園暫時關停。

根據馬來西亞沙巴州政府的一份文件顯示，已將暫停棕櫚油生產的命令擴展至六個地區。沙巴州是馬來西亞最大的棕櫚油生產州。

3月下旬開始，工人被檢測出病毒陽性後，為了控制冠狀病毒的傳播，位於鬥湖、拉哈德拿督、基納巴坦甘、卡拉巴坎、仙本那和庫納克的棕櫚種植園和工廠被勒令關閉至4月14日。

馬來西亞沙巴州棕櫚油產量佔馬來西亞棕櫚油總產量的25%，如果整個州所有棕櫚種植園停運，預計4月份棕櫚油產量將減少20萬噸左右。不過，這部分暫時關停的種植園的棕櫚果仍可在復工後進行收穫，其對市場情緒的影響大於對市場價格所產生的實質影響。國內外棕櫚油期現貨價格均出現了不同程度的上漲。