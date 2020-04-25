中國銀行：對客戶投資原油寶受損深感不安 部分投資人慾集體訴訟

中國銀行4月24日發布聲明指，對客戶在疫情全球蔓延、原油市場劇烈波動情況下，投資“原油寶”產品遭受損失深感不安。4月22日，中國銀行通過官網發布公告稱，經審慎確認，美國西得克薩斯輕質中間基原油（WTI原油）5月期貨合約CME官方結算價-37.63美元/桶為有效價格，同時暫停“原油寶”新開倉交易。消息一出，立馬引來市場一片嘩然，這意味着中行“原油寶”的部分投資者不僅虧光了保證金，還倒欠銀行巨款。

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美國原油期貨本周史上首次崩跌至負值，也將推出相關項目的中國銀行意外推上風口。其面向個人客戶的100%保證金交易的“原油寶”產品因穿倉巨虧，並確認以負油價結算導致投資者需要向該行“倒貼”巨額保證金，從而引發軒然大波。據悉，4月20日是“原油寶”美國原油產品當期結算日，約46%中行客戶主動平倉離場， 但仍有約54%中行客戶移倉或到期軋差處理(既有做多客戶，也有做空客戶)。北京時間4月21日凌晨，WTI原油期貨5月合約價格急劇下挫，下跌至史無前例的最低-40美元/桶附近。當日公布的結算價為-37.63美元/桶，出現了WTI原油期貨合約上市以來第一個負值結算價。

有分析人士認為，如果中行“原油寶”根據合約交割時間在當天22:00進行移倉，結算價應為11.7美元左右，而不是芝加哥商品交易所（CME）收盤的結算價-37.63美元。事件發生後，當中的損失差距該由誰承擔是一個巨大問題。在這一爭議之下，中行21日發布公告稱，正積極聯絡CME，確認結算價格的有效性和相關結算安排，暫停WTI原油合約當日交易。22日，中行再發公告確認，WTI原油5月期貨合約CME官方結算價-37.63美元/桶為有效價格，並發布了具體的結算價格。“我行‘原油寶’產品的美國原油合約將參考CME官方結算價進行結算或移倉。”而這個被確認的結算價，意味着，很多抄底投資者虧得一塌糊塗。不僅如此，不少網友反映，“原油寶”的客戶還同時等來了賠償銀行3倍保證金的通知。也就是說，不少人不僅賠光了本金，還要欠銀行錢。

隨後，互聯網上有關“原油寶”用戶要求維權的聲音不斷出現。據中國媒體報道顯示，部分“原油寶”投資人經連續數日尋求說法無果後，開始寄希望於相關監管部門。據悉，報道所提到投資人維權群中已有至少723人準備抱團訴訟。據《每日經濟新聞》的報道指，截至當地時間4月24日下午16點，統計表格上已經有723人填寫了自己的信息，要求參與集體訴訟“追求全部本金”、並向監管部門舉報等。

此外，中國銀行另在當天發表的聲明中指出，針對“原油寶”產品掛鉤美國原油期貨5月合約負結算價格事宜，中行持續與市場相關機構溝通，就4月20日市場異常表現進行交涉。聲明稱，中行將繼續全力以赴維護客戶利益，未來進展情況將適時與客戶保持溝通。中國銀行表示，“一直在積極傾聽大家心聲和市場關切，全面審視產品設計、風險管控環節和流程，在法律框架下承擔應有責任，與客戶同舟共濟，盡最大努力維護客戶合法利益。”