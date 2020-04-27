提前兩個月耗盡配額 新冠疫情肆虐俄羅斯宣布將暫停穀物出口

俄羅斯新冠疫情防控指揮部在當地時間4月27日上午發布消息，過去一天內俄羅斯新增6198例新冠病毒確診病例，這也使得俄國境內官方統計的新冠肺炎確診數字達到87147例，使其正式超過中國官方統計數字，成為目前全球新冠肺炎確診第9多的國家。此外，俄羅斯農業部亦在26日宣布，將暫停大部分穀物出口至7月1日。

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俄防控部門指出，過去一天內俄羅斯新增6198例新冠病毒確診病例。其中有2693名（43.4%）確診者為無臨床癥狀的接觸者。新增579例治癒病例、50例死亡病例。截至目前，俄羅斯累計確診病例達到87147例，其中累計治癒7346例，累計死亡794例。其中，莫斯科市疫情最為嚴重，累計確診人數達到45351。值得一提的是，儘管新冠肺炎目前在亞洲和歐洲多國終於出現放緩跡象，為了保證經濟免於遭受疫情進一步衝擊，不少國家也相繼推出復工復產計畫，但此次疫情結束後是否將給全球帶來新一輪糧食短缺，並造成饑荒出現的負面影響也被專家多次提及。

聯合國多家機構和非政府組織共同組成的“糧食危機全球應對網絡”，曾於本月21日發布最新年度《糧食危機報告》指出，2019年，全球共有55個國家和地區的1.35億人處於糧食危機狀態，是報告自2017年首度發布以來的最高值。而因受到新冠疫情影響，部分地區民眾缺少旅遊收入、僑彙減少以及旅行等方面限制措施，到2020年底，處於糧食危機的人口數量可能將增加近一倍，總數超過2.5億。對此，世界糧食計畫署首席經濟學家阿里夫·侯賽因分析稱， “對數以百萬計（因糧食危機而）命懸一線的人來說，新冠病毒可能意味着災難。”他並呼籲人們團結一致應對危機。

侯賽因說，如果不這樣做，全球將有更多人死亡，更多人難以維持生計，代價“難以承受”。他還強調，為避免一些勉強糊口的人變賣可供他們今後自力更生的資產，儘快採取行動至關重要。他舉例，一些情況下農民不得不賣掉農具，這將影響他們今後的糧食生產。侯賽因表示，疫情暴發前生存狀況尚可、如今面臨困難的人值得關注。

因此，在這一大環境下，作為世界上最大的小麥出口國，俄羅斯突然宣布將暫停穀物出口至7月1日的消息也引發各界關注。要知道，俄方上一次全面禁止小麥出口還要追溯到2010年。當時受乾旱影響影響，俄羅斯全面禁止小麥出口，震動了全球市場。而對於這一最新決定，俄羅斯農業部在周日解釋指，本月早些時候制定的截至6月份的出口配額已“完全用完”。莫斯科方面指出，實行這一配額是為了保障本國供應和市場。

相關報道指出，土耳其、埃及和孟加拉國是俄羅斯小麥的主要買家。根據此前發布的穀物出口禁令，在現有出口配額消耗完畢後，俄羅斯將在5月中旬至6月30日暫停向歐亞經濟聯盟以外的國家和地區出口多種糧食。禁令涉及的穀物主要包括小麥、黑麥、大麥和玉米。

分析稱，俄羅斯的出口禁令旨在7月新小麥收割前保護國內的糧食市場。在疫情全球爆發之後，為了維持國內市場的供應，俄羅斯和幾個通過黑海出口小麥的鄰國在4月初限制了穀物出口，引入了針對小麥、大麥、黑麥和玉米的出口配額機制，規模為700萬噸。這與俄羅斯在此期間的出口潛力相當。而截至上周五，出口配額還剩下260萬噸。俄羅斯農業部亦曾在近日表示，一旦出口配額用完，俄方將暫停穀物出口。此外，俄羅斯農業部還計畫向國內市場銷售多達150萬噸穀物，相當於干預庫存總量的83%，用來提高麵粉加工廠和麵包生產商的供應。