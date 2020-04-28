疫情期間新加坡的糧食供應受到考驗

2019冠狀病毒疫情也在考驗世界各國的糧食生產是否能夠自給自足。邊境關閉以後，運輸不暢必定造成糧食供應的狀況出現變化。在新加坡，政府保證現有儲備足夠供應民眾需要，但是疫情兇猛， 靠糧食進口維持供應的體系畢竟讓當地人不放心，新加坡國內的確出現了幾次糧食搶購潮。

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新加坡只有不到1％土地用於生產約10%的民眾所需的食品，其餘九成要從170多個國家或地區進口。新加坡國內出現了幾次糧食搶購潮。

新加坡副總理兼財政部長王瑞傑表示新冠肺炎疫情對全球供應鏈及食品、生活必需品和其他物資的生產造成巨大壓力，政府將加倍努力，協助企業增加本地食品產量，提高新加坡在糧食安全上的韌性。

4月4日的電視講話中，總理李顯龍直接向全國民眾承諾：我向新加坡人保證，我們的糧食供應是安全和充足的，買你需要的東西，並與需要的人分享你擁有的任何額外的東西。

新加坡很早地就與馬來西亞達成協議，避免因為防疫措施過於嚴苛，導致糧食無法入境。除了加強宣導之外，新加坡官員還積極同各個國家和地區的政府進行溝通，廣泛採購糧食保障供應。

王瑞傑說，新加坡政府正加速落實“30·30願景”， 宣布設立3000萬新元津貼，協助業者加快提高本地雞蛋、葉菜和食用魚的產量。

4月26日，一批由中國重慶忠縣捐贈的農特產品從忠縣裝車出發，預計在5月10日，這批經西部陸海新通道出發的農特產品將抵達新加坡。這次捐贈給新加坡的有忠縣柑橘13噸、筍乾500箱、方便粉絲300箱、豆腐乳50箱等農特產品，他們將通過西部陸海新通道抵達新加坡，整個時間約為15天。