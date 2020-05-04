消息人士：特朗普政府強力推動全球供應鏈去中國化

路透社5月4日援引多名知情官員透露的消息指，美國政府正在“強力推動”一項倡議，欲將全球工業供應鏈撤離中國。美方也正在考慮實施新關稅措施，對中國在新冠病毒疫情方面的處理過程以示懲警。

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美國總統特朗普長期以來一直承諾要讓分散在海外的製造業迴流國內，在今年11月3日美國總統大選逐漸臨近之際，特朗普近來也加大了對中國的批評火力。數名現任及卸任的美國政府高層官員表示，在新冠疫情造成大量美國民眾死亡及嚴重打擊其國內經濟後，美國政府正全面推動降低美國生產及供應鏈對中國的依賴程度，即使不能直接形成（生產鏈）迴流，若將它們轉移至其他較親美的國家也無妨。

對此，美國國務院主管經濟增長、能源和環境問題的副國務卿克拉奇（Keith Krach）談到，“過去幾年我們一直在努力減少美國供應鏈對中國的依賴，但現在更是在渦輪增壓式地推動這個倡議”。他續稱，“（在執行這一倡議中）我認為至關重要的是，了解關鍵領域在哪裡以及關鍵瓶頸在哪裡。”克拉奇指，這事關美國安全，當局可能很快將宣布在這方面的新行​​動。

報道指出，美國商務部、國務院和其他政府機構正在尋求方法，以推動美國企業將採購和製造業務都從中國撤離。美國現任和前任的一些官員告訴路透社稱，採用稅收激勵和潛在的回國補貼是正在考慮的用於促進這種變化的措施之一。一位美國官員稱，“整個政府都在推動此事。”這位消息人士還談到，當局的各機構正在調查哪些製造業務應被視為具有“必需性”，以及如何在中國以外生產這些商品。

分析人士指，特朗普的對華政策是由親貿易派的顧問，與鷹派之間的幕後鬥爭結果所決定的；現在後者認為他們的時機來了。“這一刻是一場完美風暴；這場疫情使人們對與中國做生意的種種憂慮具體化了，”另一位美國高級官員說。“人們認為那些以前通過與中國做交易賺到的所有財富，如今在冠狀病毒所造成的經濟損失面前不值一提，”這位官員續稱。