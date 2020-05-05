姆努欽：預計中國將遵守美中貿易協議 美國3月份貿易逆差擴大

受到新冠肺炎疫情大流行所帶來的巨大經濟影響，3月份美國貿易赤字擴大，出口跌幅創紀錄，進口降幅為11年來最大。

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根據美國商務部5月5日公布的數據，3月份總體的商品和服務貿易逆差從2月份修正後的398億美元擴大至444億美元。接受彭博調查的經濟學家之前的預測中值為442億美元。對此，牛津經濟研究院(Oxford Economics)的經濟師達科（Gregory Daco）和華生（James Watson）分析指，疫情給美國貿易造成的更壞影響還會在稍後降臨。因為，此次美方公布的數據只包含了3月下旬多地採取封城措施後的經濟癱瘓。經濟學家們表示，“預計第二季度美國國內外需求將以創紀錄的速度收縮，進出口預期將進一步下滑。”他們還預計，美國今年貿易額將下降17％，如若如此，其將比2008年金融危機暴發期間的下降幅度還要大得多。

值得一提的是，美國財政部長姆努欽曾在周一表示，預計中國將遵守與美國達成的“第一階段”貿易協議，並警告稱，如果中國不這麼做，將會有“後果”。今年1月，美中兩國簽署了雙方之間的“第一階段”經貿協議，暫停了持續近兩年的貿易戰。北京承諾將在未來兩年額外購買價值2000億美元的美國商品，主要覆蓋製造業、能源業和農業產品。

由於新冠疫情的影響，中國在一季度基本處於停擺狀態，經濟正緩慢恢復，而消費需求的減弱在一定時間內難以扭轉。依照中國官方數據顯示，3月對美國農產品的進口反彈，同比增加37%。但隨着美國食品加工和物流的中斷，4月的進口額可能會表現疲軟。當談到美中經貿協議的話題時，姆努欽在當天對福克斯新聞頻道表示，“我有充分的理由期待他們遵守這項協議，如果他們不遵守，就會對兩國關係和全球經濟產生非常重大的影響。”