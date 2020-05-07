中國4月出口同比增長8.2% 貿易順差增加2.6倍與歐美貿易下降

據中國海關總署5月7日發布的數據顯示，繼一季度同比出現兩位數下滑後，中國貨物貿易出口在4月份迎來恢復性增長，當月中國出口同比增長8.2%；外貿出口則下降10.2%，貿易順差增加2.6倍。

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依照數據顯示，今年前4個月，中國貨物貿易進出口總值9.07萬億元人民幣，比去年同期（下同）下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5個百分點。其中，出口4.74萬億元，下降6.4%；進口4.33萬億元，下降3.2%；貿易順差4157億元，減少30.4%。按美元計價，前4個月，中國進出口總值1.3萬億美元，下降7.5%。其中，出口6782.8億美元，下降9%；進口6200.5億美元，下降5.9%；貿易順差582.3億美元，減少32.6%。

4月份，中國外貿進出口2.5萬億元，同比微降0.7%；其中，出口1.41萬億元，增長8.2%；進口1.09萬億元，下降10.2%；貿易順差3181.5億元，增加2.6倍。按美元計價，4月份中國外貿進出口3552.2億美元，下降5%；其中，出口2002.8億美元，增長3.5%；進口1549.4億美元，下降14.2%；貿易順差453.4億美元，增加2.5倍。分國別看，中國與東盟貿易繼續保持增長。1-4月，中國與東盟貿易總值1.35萬億元，同比增長5.7%，東盟繼續保持中國第一大貿易夥伴地位。受疫情影響，中國與歐盟、美國、日本貿易總值均低於去年同期，其中中歐貿易下降6.5%，中美貿易下降12.8%，中日貿易下降2.1%，降幅均比一季度收窄。

分產品類別來看，新冠肺炎疫情之下手機等機電產品、服裝、玩具、鞋靴箱包等中國出口商品的主力前4個月出口額同比都有所下降，但包括口罩在內的紡織品出口額逆勢上揚，達2613億元，同比增長5.9%。進口方面，鐵礦砂、原油、煤、天然氣、大豆等商品進口量增加，其中原油進口量1.7億噸，增加1.7%；煤進口量1.3億噸，增加26.9%。

對於中國經濟在過去一個月中，超過外界預期的表現，多數分析人士認為，全球經濟衰退已是板上釘釘，在這種大環境下，儘管中國採取多項舉措穩外貿，貿易夥伴也更多元化，東盟已躍居為第一大貿易夥伴，但出口負增仍會是大概率事件。中海晟融首席經濟學家張一告訴路透社稱，“考慮到新出口訂單仍然疲弱，5月份乃至未來一段時期外需疲弱的影響遲早會反饋到出口上，未來出口不排除兩位數負增長。”

張一認為，出口超預期增長主要由於去年同期基數相對較低；有可能存在一定程度的替代效應，即出口競爭國受疫情影響生產能力削弱，競爭力下降；主要出口市場本身生產能力下降導致進口需求增加；此外，考慮到日均4億美元醫療物資的出口，也對出口起到一定的支撐作用。而進口需求下降則是意料之中，說明復工復產遠未及預期。此外，中原銀行首席經濟學家王軍亦強調，不能過度解讀出口個別月份的波動，還是要觀察更長時期的走勢，“在今年全球經濟大概率步入衰退的情況下，外貿偏弱格局難以很快修復，今年進出口還是面臨很大壓力。”

值得注意的是，隨着新冠疫情導致美中關係緊張，多名知情官員近日透露指，美國政府正在“強力推動”一項倡議，欲將全球工業供應鏈撤離中國，美方正在考慮實施新關稅措施，對中國在新冠病毒疫情方面的處理過程以示懲儆。