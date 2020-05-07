特朗普對中國是否遵守貿易協議表觀望 兩國代表或最快下周會談

美國總統特朗普周三在回答媒體詢問時表示，將能夠在約一到兩周後報告中國是否正在履行，美中此前達成的第一階段經貿協議規定的義務。另據彭博社周四報道顯示，美中貿易磋商代表最快將在下周就該協議的實施進展舉行電話會談。

廣告 繼續瀏覽後續

在新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊不斷加重之際，有消息指，特朗普政府現正考慮就中國疫情初期處理問題給予中方懲罰。針對近日流傳的美方將通過關稅進行這一懲罰的問題，特朗普回答稱，不希望談論這一問題。而就是否對中國兌現雙方達成的“第一階段”經貿協議感到滿意時，特朗普指出，正在“密切關注”中國是否按照貿易協議要求，執行了增加購買美國商品和服務的承諾。他談到，中國正在購買大量美國農產品，但質疑採購規模是否滿足協議中對於美國農產品、製成品、能源和服務的購買承諾。

特朗普說，“我將能夠在大約一兩周以後報告情況--不僅是農業方面，還與其它許多行業有關。”特朗普續稱，“他們知道他們有個協議要履行，希望他們能夠履行協議，我們拭目以待。他們或許能履行，或許不能。我們會做出判斷。”另據彭博社援引消息人士的話報道指，中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤最快會在下周，就美中“第一階段”經貿協議的實施進展進行電話會談。這將是劉鶴和萊特希澤1月在美國華盛頓協議簽署後的首個正式會談。該協議要求美中雙方每六個月舉行一次會議，因此會談若下周展開，意味着雙方將在疫情下提前履行這一承諾。

彭博社引述消息人士的話c，北京準備向美國展示自己在認真兌現承諾，儘管新冠病毒疫情導致一些採購目標延誤，如加大保護知識產執法權力度的措施需要每年一度的全國人大會議批准，但是由於疫情，原定今年3月召開的人大會議被推遲到本月下旬。