特朗普：中國有無履行貿易協議？一兩周後見分曉

美國總統特朗普周三表示，他將能夠在約一到兩周後報告中國是否正在履行第一階段貿易協議規定的義務。他說中國正在購買大量美國農產品，但質疑採購規模是否滿足協議中對於美國農產品、製成品、能源和服務的購買承諾。中美兩國於今年1月新冠病毒全球擴散前簽署了第一階段貿易協議。

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特朗普說，他正在“密切關注”中國是否按照貿易協議要求兌現了增加購買美國商品的承諾。

特朗普接著說：“我將能夠在大約一兩周以後報告情況--不僅是農業方面，還與其它許多行業有關”，並稱“他們知道他們有個協議要履行，希望他們能夠履行協議，我們拭目以待。他們或許能履行，或許不能。我們會做出判斷。”

根據貿易協議，中國同意以2017年為基準，在逾兩年時間內擴大買進2,000億美元美國產品，第一年擴大買進約770億美元、第二年則是買進1,230億美元產品。不過這場公共衛生危機重創中國需求，當地經濟才剛開始復蘇。

特朗普承諾將檢視中國採購美國產品情形之際，正值兩國為了新型冠狀病毒起源問題爭執不休。

此前，華盛頓承諾將與北京就第二階段貿易協議展開談判，第二階段協議將解決政府補貼和棘手的技術轉讓問題，但因新冠疫情爆發導致美國經濟停擺，有關磋商尚未啟動。

中國日報周四在一篇社論中寫道，中美兩國看似在貿易談判期間發展出友好關係，如今只不過是個遙遠記憶。

該篇社論表示，儘管那些討論具有積極正面的結果，相關協商營造出富有建設性的互動，不過美方一律歸罪中國的骯髒政治招數，使得全球最大的兩個經濟體無從並肩抗疫，即使疫情是共同的敵人。該篇社論據此呼籲美方收斂對抗的立場。

據路透社指出，在疫情造成的經濟衝擊不斷加重之際，特朗普政府現正考慮就中國疫情初期處理問題給予懲罰，包括可能加征關稅以及將供應鏈從中國轉移。

當被問及這些問題時，特朗普在記者會上表示，“我們正在解決這些重大問題當中，所以我不想現在討論。”

路透社報道強調出，白宮新聞秘書凱莉·麥克納尼Kayleigh McEnany周三對美中關係的評論，突顯出華盛頓和北京之間的分歧不斷加深。

麥克納尼稱：“現在是一種令人失望和沮喪的關係”，她並補充說：“總統已經表示，他對中國的一些決定感到非常沮喪，這些決定將美國人的生命置於危險之中。”