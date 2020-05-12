中國公布新一批對美加征關稅商品排除清單 包括稀土

在中美關係愈發緊張之際，中國國務院關稅稅則委員會周二又宣布一批對美加征關稅商品的排除清單，據路透社北京消息指出，這份清單包括稀土金屬礦、黃金礦砂等79項商品。另外，美國總統特朗普周一已表示他沒興趣就貿易協議與中方重新磋商。

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根據中國財政部網站的新聞稿，這是中方對第二批對美加征關稅商品，第二次排除其中部分商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加征中方為反制美301措施所加征的關稅。

對已加征的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公布之日起六個月內按規定向海關申請辦理.

不過，第二批對美加征關稅的其餘商品，暫不予排除。中國財政部表示，未列入第一批、第二批對美加征關稅商品排除清單的商品，企業可根據相關公告申請市場化採購排除。

上周，中美兩國高級貿易代表討論了第一階段貿易協議落實情況，中方說雙方同意為協議的落實創造有利氛圍和條件，美方表示雙方期待協議規定的義務得到履行。

不過，美國總統特朗普上周五接受福克斯新聞頻道採訪時表示，他對是否結束該貿易協議感到“非常糾結”。

此外，特朗普周一又表示，他不贊成與中國重新磋商今年年初簽署的第一階段貿易協議，因此前中國環球時報援引與中國政府關係密切的消息人士的話報導稱，中國方面出現了要求重新評估中美第一階段貿易協議的鷹派聲音，部分顧問敦促重新進行磋商。

當被問及此事時，特朗普告訴媒體：“我沒興趣。一丁點興趣也沒有。讓我們看看他們是否會遵守自己簽訂的協議。”

華盛頓和北京兩方今年一月達成初步貿易協議。

本月8日，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽通電話，證實雙方都同意落實第一階段的協議內容。

按照協議，特朗普政府同意一律延後進一步增收關稅，北京當局則承諾未來兩年的進口規模，要以2017年為基準再增加2000億美元。