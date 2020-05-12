沙特阿拉伯從6月起加大石油產量削減力度

沙特阿拉伯將從6月起自願加大石油產量削減力度，因為低油價正給該國的預算帶來巨大痛苦，而為了遏制新冠病毒大流行而實施的封鎖導致全球需求依然疲弱。

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路透社報道，繼上周美國總統特朗普和沙特阿拉伯國王薩勒曼通過電話交談後，沙特宣布在此前承諾的減產基礎上再減產100萬桶/日，相當於全球供應量的1%。

在原油價格暴跌給美國生產商帶來巨大壓力後，特朗普上月努力說服沙特、其他石油輸出國組織(OPEC)成員國和俄羅斯削減石油產量。

上周五，兩人討論了石油和國防問題，同時有消息稱，美國將從沙特撤回兩套用於防禦伊朗的愛國者反導系統。華盛頓方面表示，此次撤走反導系統與石油無關。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王對路透表示，6月進一步減產旨在加快全球供應過剩的消耗，並重新平衡油市供需。

他表示，沙特希望“走在趨勢的前面”。他認為，隨着各國放鬆過去幾個月為阻止新冠病毒蔓延而實施的行動限制，需求有上升的跡象。

“我們希望加快恢復正常的進程，”他在電話採訪中說。

周一，沙特能源部一位官員表示，新一輪減產將令該國6月石油產量較4月減少約480萬桶/日。屆時產量將達到749.2萬桶/日，為近20年來最低水平。