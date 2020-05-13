中國外交部：美政治化在華投資不符合經濟規律

針對美國福克斯商業頻道周二報道顯示，美國總統特朗普正在採取措施切斷美國聯邦政府僱員退休基金與中國證券的聯繫，中國外交部發言人趙立堅周三對此回應指出，人為地對美國投資者進入中國市場設置障礙甚至政治化，不符合經濟規律，會損害美國投資者自身的利益。

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福克斯商業頻道的報道稱，這一舉措跟新冠肺炎疫情問題有關。特朗普在近期多次批評中國政府隱瞞疫情，給全世界、給美國造成嚴重損害。福克斯新聞在看到的一份由美國國家安全顧問奧布萊恩、及白宮經濟顧問庫德洛寫給勞工部長斯卡利亞的信函中，以中國導致疫情大流行或會引來更多制裁等理由，明確表示白宮不希望負責管理聯邦僱員退休金的“節儉儲蓄計畫”(TSP)投資於中資股，預計涉及資產規模約逾45億美元，並要求美國聯邦退休儲蓄投資委員會最遲周三採取行動。報導稱，斯卡利亞接着已致函聯邦退休儲蓄投資委員會主席肯尼迪，並附上了庫德洛和奧布萊恩所寫的信，指出這兩名白宮官員都“出於對投資風險和國家安全的考慮而對計畫中的投資表示嚴重關切”。

信中還提到，將資金從某些中國股指基金中轉移出來是“受到特朗普總統的指示”。斯卡利亞表示，希望肯尼迪在周三前能作出回應。據悉，去年11月13日，管理着包括議員、白宮官員和軍人在內的數百萬聯邦僱員近6000億美元退休金的美國聯邦退休儲蓄投資委員會不顧政界聲音反對，決定投資包括中國上市公司在內的國際指數基金。委員會主席肯尼迪當時在給參議員們的信中寫道，“在新興市場投資不僅是合法的，更是各行業受託人壓倒性的選擇，也是美國民眾的選擇。”針對特朗普下令美聯邦退休基金撤出中國的最新要求，法律人士提出，儘管勞工部有權審核TSP以確保法律合規，但其無權指示TSP採取特定行動。此外，《華盛頓郵報》就這一話題曾報道稱，聯邦退休基金TSP計畫大大擴大投資範圍，其中包括在中國的投資，但美國軍方對此表示擔心。

北京方面，趙立堅回應強調，我們多次說過，全球化時代各國利益深度交融，你中有我，我中有你。中美經濟合作本質是互利共贏的。近年來，中國資本市場日益受到包括美國在內的全球投資者的青睞，這體現了國際投資者對中國經濟發展穩中向好的信心和對中國資本市場深化改革開放的認可。他續稱，動輒以所謂國家安全為由，人為地對美國投資者進入中國市場開展正常投資活動設置障礙甚至將其政治化，是不符合經濟規律的，只會使他們錯失機遇，損害美國投資者自身的利益。

同樣在當天的記者會上，針對有記者提問，巴黎俱樂部主席巴索（Odile Renaud-Basso）近日在採訪中表示，中方已同意作為巴黎俱樂部的一員，與其他國家共同加入一項債務紓困全球倡議，暫緩貧窮國家償還債務以幫助他們應對疫情的提問，趙立堅則回答指，中國不是巴黎俱樂部的成員。中方已於2013年開始以非成員身份常態化參加巴黎俱樂部有關活動，同巴黎俱樂部成員的溝通渠道是暢通的。他稱，受疫情影響，全球經濟下行風險增加，不穩定不確定因素增多，不少發展中國家經濟發展面臨挑戰，債務風險上升。中國一直秉持人類命運共同體理念和正確義利觀，為其他發展中國家的減貧與發展積極提供力所能及的幫助。

趙立堅表示，近期，中國參與了二十國集團“暫緩最貧窮國家償還債務倡議”，同意有關國家在2020年5月1日至2020年底暫停還本付息。中方將與各方加強溝通合作，做好倡議的後續落實工作。我們呼籲有關多邊金融機構和私人債權方也採取相應措施，切實減輕遭遇困難的發展中國家的債務負擔。他提出，我們願同各方繼續共同努力降低疫情對世界經濟和各國經濟的負面影響，實現共同發展。