中國全國人大常委會法工委：有關方面正研究起草房地產稅法草案

綜合消息顯示，按照中國共產黨的十八屆三中全會部署，2020年中國全國人大將全面落實稅收法定原則。據新京報報道，近日，全國人大常委會法工委相關負責人z接受採訪時，介紹了“落實稅收法定原則”進度。

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該報導援引人大法工委負責人的話說，貫徹落實稅收法定原則方面取得了很大進展：十二屆全國人大期間，制定了環境保護稅法、煙葉稅法、船舶噸稅法，修改了企業所得稅法。2018年制定了耕地佔用稅法、車輛購置稅法，修改了個人所得稅法；2019年制定了資源稅法，並對契稅法和城市維護建設稅法草案進行了初次審議。

目前，法工委已將契稅法草案和城市維護建設稅法草案印發各省（區、市）、中央有關部門、高等院校、研究機構徵求意見；並在中國人大網全文公布草案徵求社會公眾意見。下一步，將根據全國人大常委會組成人員的審議意見和各方面的意見，對兩個稅法草案進行研究修改，將適時提請全國人大常委會再次審議。此外，印花稅法草案已由相關部門報送國務院。國務院相關部門也正在抓緊研究起草其他稅收法律草案。有的稅法草案，如增值稅法草案、消費稅法草案等，已由相關部門公開徵求意見。同時，按照全國人大常委會立法規畫的安排，有關方面正在研究起草房地產稅法草案，相關工作正在穩步推進。

針對房地產稅法議題，全國人大財經委副主任尹中卿此前在受訪時表示，推進房地產稅立法更多的是要完善中國稅收體系，提高直接稅比重，增加資產稅、財產稅、收入稅稅種，強化地方主體稅種。他稱，“但房地產稅也不能說是佔有房子就交稅，應該是對佔有多套房的、不用於住的、等着炒的這種人會增加負擔。”尹中卿說，房地產稅儘管不是主要為了調節房地產價格，但它肯定對房地產市場和人們的預期有相當大的影響，所以要從多方面考慮研究選擇出台時機。他續稱，“房地產稅是一個地方稅種，所以房地產稅即使出台，何時開徵、按什麼稅率徵收，按照法律規定、充分授權的原則，地方政府應該會有很大的自主選擇權。”

與此同時，關於房地產稅法立法宗旨，中國社會各界仍然存在很大的爭議。部分學者認為，中國已經實行土地出讓制度，房地產開發商繳納土地出讓金，消費者購買住房的時候已經支付土地使用費用，如果徵收房地產稅，那麼，有可能會出現重複徵稅的問題。更重要的是，中國絕大多數家庭已經購買了屬於自己的商品房，如果徵收房地產稅，那麼，就意味着剝奪民眾的財產權利，這是一種極不妥當的稅收制度，立法機關要三思而後行。

另有聲音主張，不過無論如何，地方政府在房地產稅使用問題上，絕對不能拆東牆補西牆，不能挪用房地產稅，解決地方政府財政不足的問題。如果地方政府徵收房地產稅的用於其它目的而不是改善社區的教育、醫療條件，那麼，徵收房地產稅必然會引起巨大爭議。地方政府徵收房地產稅，是為了解決地方基礎設施建設和公共產品供給的問題，如果地方政府把徵收房地產稅作為財政收入的重要組成部分，而沒有把房地產稅用於改善社區的教育和醫療基礎設施，提高教育和醫療服務水平，那麼，徵收房地產稅必然會增加居民的負擔。