美聯邦退休基金無限期擱置對中國股票投資計畫

美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）當地時間5月13日宣布，無限期擱置投資一些中國公司的計畫，此舉加劇了美中兩國經濟脫鉤的風險。

廣告 繼續瀏覽後續

FRTIB是隸屬於聯邦政府的資產管理部門，其通過“節儉儲蓄計畫”（TSP）管理着超過590萬名美國公務員與軍人的退休金，規模達約5937億美元。涉及該委員會最新決定的是其管理的一隻國際基金（I Fund），資產規模約逾410億美元。FRTIB早在2017年11月提出要修改策略，最新態度發生逆轉。市場對於其的決定並不意外，但對未來有可能因此產生的潛在衍生影響感到擔憂。控制該基金的這一委員會近幾個月來一直在為其增加中國敞口的計畫辯護，稱只是在尋求投資多樣化，為儲戶提供更好的回報。

但是美國會議員、特朗普政府和民間分析師則批評了這個舉措，稱這將向一些與中國軍方合作或受到美國政府制裁的公司注入投資，從中長期損害國家安全。來自佛羅里達州的共和黨參議員魯比奧是對這項中國投資計畫最直言不諱的批評者之一，曾威脅要通過兩黨立法來阻止這一行動。一些特朗普政府官員亦討論過一項行政命令，以實現同樣的目標。最終，特朗普政府採取了更為婉轉的做法。據福克斯商業頻道報道，美國國家安全顧問奧布萊恩、及白宮經濟顧問庫德洛近日在寫給勞工部長斯卡利亞的信中，以中國導致疫情大流行或會引來更多制裁等理由，明確表示白宮不希望負責管理聯邦僱員退休金的“節儉儲蓄計畫”(TSP)投資於中資股，並要求FRTIB最遲周三採取行動。

斯卡利亞隨後致函FRTIB主席肯尼迪，並附上了庫德洛和奧布萊恩所寫的信，指出這兩名白宮官員都“出於對投資風險和國家安全的考慮而對計畫中的投資表示嚴重關切”。該委員會隨後在周三發表的一封聲明中回應稱，將無限期擱置其國際基金調整投資組合的計畫。聲明提出，由於新型冠狀病毒大流行，以及三名委員會成員的提名，美國經濟環境“明顯不同”。目前所有五名該委員會成員的任期都已到期，儘管他們可以繼續任職直到被替換為止。本月早些時候，白宮提名了三名候選人出任FRTIB委員，這為推翻投資計畫調整鋪平了道路。但尚不清楚這三人的提名確認將於何時推進。上述決定對華盛頓的強硬派來說是一個重大勝利。他們認為，美國聯邦僱員養老金不應該投資包括中國航空工業在內的給中國軍事建設助力的公司，也不應該投資諸如海康威視等因侵犯人權而受到美國制裁的中國公司。

另有聲音則批評中國金融體系缺乏透明度，這可能使美國投資者面臨欺詐風險。中國法律限制了審計師可以發送到國外的公司文件，從而限制了美國監管機構對它們的了解。對於FRTIB的這一最新決定，斯卡利亞在當天的一份聲明中回應指，對委員會的決定感到“滿意”。他稱，“參加該投資計畫的數百萬聯邦僱員、退休人員和軍人不應處於兩難境地，被迫選擇要麼放棄對國際股票的投資，要麼將幾十億美元退休儲蓄投到對美國國家安全構成威脅的高風險公司中。”值得一提的是，最近幾周，特朗普對他在1月與中國簽署的貿易協議持更多的批評態度，而且越來越多的證據表明，中國採購的美國產品量沒有達到協定的要求。

“正如我一直以來所說，與中國打交道是一件非常昂貴的事情，”特朗普在周三早上發推文說。“我們剛剛達成了一項偉大的貿易協議，墨跡未乾，世界就受到了來自中國的瘟疫的打擊。100個貿易協議都無法彌補損失——以及所有那些無辜逝去的生命！”北京方面，中國外交部發言人趙立堅則在當 強調，人為地對美國投資者進入中國市場設置障礙甚至政治化，不符合經濟規律，會損害美國投資者自身的利益。