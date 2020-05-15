美國肉類食品供應大幅減少

近20座美國肉品工廠在數千名工人感染新冠病毒後短暫關閉，肉品包裝商及食品零售商因而警告可能出現供應短缺。 據農業貸款機構CoBank的首席經濟學家Will Sawyer，到5月底，超市供應的肉類將減少30%，而價格將比去年高出20%。

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路透社報道，史密斯菲爾德是全球最大的豬肉加工企業，它在4月份表示，美國工廠的關閉正迫使零售商接近斷供的邊緣。

豬肉加工商Fresh Mark在俄亥俄州Salem的工廠恢復了為全球客戶生產培根和火腿的業務，該公司今年4月因發現新冠病例而關閉了這家工廠。

由於工廠關閉，泰森食品等供應商給零售商的肉產品供應有限。克羅格和開市客(好市多, Costco) 等則限制購物者的買肉數量。

根據美國農業部的數據，自3月中旬以來每天屠宰的生豬數量減少約40%，豬肉供應趨於緊張，但同期美國對中國的豬肉出口卻增長了三倍多。

美國農民的財務狀況此前已經受到中美貿易戰打擊，表示他們仍需要包括中國在內的進口國來購買他們的豬肉。疫情之前，他們面臨生豬供過於求局面。

特朗普在4月28日動用了國防生產法，下令肉品工廠繼續運作。雖然為了中國對新冠疫情處理不當的爭議，特朗普與中國還在大打口水戰，但現在他也面臨一些議員、消費者及肉品加工廠僱員的抨擊，指責他拿工人生命安全冒險，一部份卻是為了確保對中國的肉品供應。