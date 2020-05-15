蓬佩奧：台積電投資赴美建廠促進美國國家安全

美國國務卿蓬佩奧5月15日表示，歡迎台積電希望在美國投資120億美元建造全球領先的5納米製程工藝芯片工廠的意願。他稱，這將在中國試圖支配領先科技和控制關鍵性產業之際，促進美國國家安全。

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全球最大芯片代工企業台積電於當天宣布，將斥資120億美元在美國亞利桑那州建造一家芯片工廠。台積電錶示，該項目得到了美國聯邦政府和亞利桑那州的支持。目前，由於越來越擔心美國在生產微電子和其他關鍵技術相關產品方面嚴重依賴台灣、中國大陸和韓國，特朗普政府已尋求在美國大規模興建新的芯片工廠。據知情人士透露，台積電是周二在台灣召開的一次董事會會議上作出實施該項目的決定的。消息人士還稱，美國國務院和商務部都參與了相關計畫。台積電在一份聲明中表示，新工廠的建設將從2021年開始，目標是在2024年投產。

多年來，美國國防部官員一直擔心缺乏能夠生產最先進芯片的安全的美國工廠，這種擔憂促使其與英特爾、三星電子和格芯等公司進行了會談。由於台積電製造的一些芯片對於軍事和民用硬件已變得至關重要，擔憂已經蔓延到政府其他部門。業內高管指出，新冠病毒引發了亞洲的供應鏈震蕩，加上與中國政府的緊張關係日益加劇，增加了美國政府採取行動的壓力。

台積電介紹稱，這座新工廠將採用5納米的先進製程工藝，每月將生產20000個半導體晶圓，直接創造1600多個高科技專業工作崗位，並在半導體生態系統中創造數千個間接工作崗位。2021年至2029年台積電在該項目上的總支出（包括資本支出）約為120億美元。蘋果公司是台積電的大客戶之一，iPhone系列芯片最近都交給台積電製造。上周台積電曾指出，其一直考慮新工廠選址美國，但“尚無具體計畫”。據悉，台積電目前在美國華盛頓的卡默斯經營一家工廠，在得克薩斯州的奧斯汀和加利福尼亞州的聖何塞都設有設計中心。亞利桑那工廠將是台積電在美國的第二個生產基地。

就這一消息，蓬佩奧通過推特表示，“美國歡迎台積電希望投資120億美元建設全球最領先的5納米製程工藝芯片工廠的意願。這一計畫將在中國試圖支配領先科技和控制關鍵性製造業之際，促進美國的國家安全”。此外，美國商務部長羅斯也發表聲明表示讚賞，並稱，“台積電計畫在亞利桑那州建立一個120億美元的半導體工廠，這再次表明特朗普總統的政策帶來了美國製造業的復興，並使美國成為世界上最有吸引力的投資地。”他還提到，半導體行業對美國經濟增長至關重要，它支撐了消費者依賴的許多先進技術，包括智能手機，交通安全應用，先進醫療設備和電信。台積電的投資將鞏固美國在尖端半導體設計和製造領域的領導地位，並將進一步加速亞利桑那州成為全球技術產業中心的地位。

全球市場商務部助理部長兼美國和國外商業服務部總監斯特夫（Ian Steff）則說道，“我們感謝台積電與我們的SelectUSA（選擇美國）計畫合作，這是聯邦政府、州政府與地方政府通力合作的結果，美國商務團隊也準備與其他半導體公司合作，以擴大在美國的業務和投資。”最後，美國商務部新聞稿中提出，美國是世界上外國直接投資（FDI）最多的國家，截至2018年底，美國的外國直接投資總額為4.34萬億美元。外國直接投資直接或間接地為美國提供了超過735萬個就業機會，以及 3827億美元商品出口。

另一邊，台總統府發言人張惇涵回應稱，總統蔡英文樂觀其成，但不會涉入。張惇涵在周五下午稱，台積電公司是國際知名的跨國企業，會依照其發展需要擘畫經營策略，產業對於任何助益台灣總體發展的規畫，蔡總統都樂觀其成，但不會涉入。他續稱，“至於有媒體稱蔡總統於5月13日召見所謂科技業高層入總統府商談一事，蔡總統當天並無此行程，該報導內容並非事實。”