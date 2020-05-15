被指隱瞞參與“千人計畫” 美國克利夫蘭診所前僱員被捕

美國司法部本周四在其官網刊登聲明指出，美國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）前僱員王擎周三在家中被捕。他被控電信詐騙和虛假陳述，以從美國國立衛生研究院 (NIH)獲得360萬美元的撥款相關。美方刑事起訴書顯示，王擎為中國政府資助的“千人計畫”學者。

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王擎作為“千人計畫”學者，被指從中國獲得了300萬美元的研究資助，並免費前往中國旅遊和住宿。然而，王擎被指控故意未告訴美國國立衛生研究院他參與了“千人計畫”，並曾擔任華中科技大學生命與科學技術學院院長，還從中方同時獲取對其已獲得NIH資助的部分研究的資金支持。美國聯邦調查局（FBI）反情報部門代理助理主任威爾斯（Robert Wells）表示，“正如本案所顯示的，中國政府支持的人才計畫繼續鼓勵各個國家的人進行欺詐等犯罪活動，以獲得美國納稅人資助的研究。”

據公開資料顯示，王擎是甘肅省定西市隴西縣雲田鎮人，1984年畢業於甘肅農業大學農學系，1991年考入中國農業科學院研究生院，兩年後赴美學習。他於1993年獲得康奈爾大學遺傳學和發育生物學專業博士，並在在康乃爾大學獲博士學位。隨後在美國克利夫蘭州立大學從助理教授做到正教授，2001年任克利夫蘭臨床醫院心血管遺傳中心主任。王擎在美期間，發表科研論文等143篇，在《自然》、《科學》等國際頂級學術期刊發表論文8篇。他亦是“長江學者”講座教授，回國後任華中科技大學生命科學與技術學院院長、華中科技大學人類基因組研究中心主任等職，並獲得過“中國僑界（創新人才）貢獻獎”。

王擎曾供職的克利夫蘭診所創辦於1921年，連續多年在《美國新聞與世界報道》的“全美最佳醫院”排名中位於前列。該診所有3,000多名醫生和科研人員，年問診量近600萬人次，是世界最著名醫療機構之一，機構集合醫療、研究和教育三位一體，提供專業醫療和最新治療方案的非營利性機構。

另在本周早些時候，阿肯色大學華裔教授洪思忠（Simon Saw-Teong Ang)被捕，他被美國司法部指控電信欺詐。法庭文件顯示，他曾鼓勵同事從“千人計畫”那裡獲得資助。美司法部還在周一指出，“千人計畫”參與者，前埃默里大學教授、華裔生物學家李曉江(Xiao-Jiang Li 音譯)因提交虛假納稅申報單被定罪並判刑。