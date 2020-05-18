液化天然氣的價格有走向負值的危險

石油供過於求，天然氣也一樣。歐洲的儲量越來越多，可能導致過幾個月天然氣價格走向負值。這個冬天各地氣溫偏高，不那麼冷；北半球的天然氣消費減少了好多。2019冠狀病毒疫情更造成了天然氣需求削尖。估計2020年天然氣需求量會下降15 到 18 %。 這就是說天然氣， 尤其是液化天然氣的產量會過剩。

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長期以來，歐洲相對透明的價格使其成為貨物運輸的首選目的地。現在，隨着需求的下降，越來越多的天然氣被注入了儲存設施，存儲空間很快就被填滿了。

卡塔爾向歐洲西北部輸送液化天然氣的數量在4月份達到峰值。過去三周，由四艘油輪組成的船隊抵達了比利時的澤布呂赫港進口終端，國有卡塔爾石油公司已將這裡的全部進口產能預訂到2044年。

卡塔爾從今年2月開始將液化天然氣從亞洲運往到歐洲西北部，但這種權宜之計沒有持續多久，因為疫情很快席捲了歐洲最大的幾個經濟體，導致卡塔爾很難找到存放未售出貨物的儲存地。

作為全球最大的液化天然氣出口國的卡塔爾受到需求疲弱和存儲空間不足的限制，可能很快就會面臨一個嚴峻的選擇:要麼限制產量，要麼引發一場爭奪市場份額的戰鬥，天然氣市場可能會和石油市場一樣，價格下跌。