擔心全球經濟長期疲弱，金價上漲

周三(5月20日)金價上漲，因對全球經濟長期疲弱的擔憂情緒升溫，打消了對可能出現冠狀病毒疫苗的過早興奮，並促使投資者尋求黃金作為避險資產。

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FX168財經報社報道，美市開盤前，現貨金刷新日高至1753.20美元/盎司，但隨後很快衝高回落，短線下跌超過10美元至1741.80美元/盎司，隨後觸底反彈，再次回升至1750美元/盎司關口上方，之後再次回落。

在政治和金融動蕩時期，黃金通常被用作保值工具。

美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會作證時表示，美聯儲正在考慮向更多借款人提供信貸便利，包括人口較少的州。

澳新銀行(ANZ)分析師Daniel Hynes表示：“美聯儲在未來幾個月的行動將非常重要，鮑威爾肯定表示，在可預見的未來，利率將保持在接近於零的水平。”

眼下，市場焦點轉向聯邦公開市場委員會(FOMC)4月28-29日的政策會議記錄。

通常，美聯儲的經濟預期在3月、6月、9月和12月的會議上每季度都會制定並發布，往年一直備受關注。今年由於疫情，第一季度的發布會取消，3月份的經濟預測並沒有按時發布，而是預定在6月份發布。

可以說，本次紀要將是美聯儲出台經濟預期前公布的為數不多重要文件。考慮到近期經濟數據十分糟糕，本月前三周的續請失業金總人數屢創新高，該會議紀要很大可能令人沮喪。如果美聯儲紀要顯示經濟將面臨下行風險，美元可能受到打壓，以美元計價的黃金則將因此受到提振。