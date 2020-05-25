墨西哥總統：中國今年經濟政策變化是墨西哥機遇

墨西哥總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾（AMLO)5月24日通過其官方YouTube頻道發表了一段題為“國家經濟演變”的視頻。他在講話中提到，中國政府今年並未對外設立經濟增長預訂目標，也不會公布經濟增長數據，這一變化對於墨西哥來說是一個機遇。

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此前，中國總理李克強在5月22日的全國人大會議政府報告中，罕見地並未提到象徵著中國經濟發展趨勢的國民生產總值（GDP）增長目標。他則強調，要紮實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務。中國國家主席習近平另在當天下午出席內蒙古代表團小組會議時談到，“如果沒有這次疫情，一般情況下經濟增長目標會定在6%左右。但是，疫情發生以後有的事情不由我們作主，世界經濟衰退已成定局，我們受到的影響有多大、有多深，還有很多不確定性。”

墨西哥方面，奧夫拉多爾則在講話中表示，中國經濟的這一變化對於墨西哥來說是一次特殊的機遇。他說，“這象徵著，世界最大的工廠將減少他的輸出量”。他還指出，墨西哥政府預計，大量的外國投資將進入墨西哥，而這則是對於墨西哥、加拿大和美國市場聯通的看重。他談到，這將給墨西哥帶來更多的公司和就業，其也是由於墨西哥與美國市場具有緊密的聯繫。此前，美國、墨西哥和加拿大政府代表在去年12月11日 簽署了三國區域貿易協定的修訂版《美墨加協議》（USMCA），以取代1994年達成的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。

對此，美國總統特朗普曾發推文祝賀說，“美國偉大的《美墨加協議》看起來不錯。這將是美國有史以來最好、最重要的貿易協議。對所有人，包括農民、製造商、能源產業和工會都有利。...重要的是，我們終於擺脫我們國家最糟糕的貿易協定，《北美自由貿易協定》！”他隨後在今年1月29日將經美國國會通過的版本簽字使其正式成為美國法律。隨後，美國貿易代表萊特希澤4月24日向國會表示，新的《美墨加協議》將於7月1日生效。墨西哥的企業則希望隨着《美墨加協議》即將生效，以及美中關係進一步緊張升級，當下的形勢能增強在北美範圍內的經濟投資，使得墨西哥受益。