巴西能源消費明顯下降，企業也會被迫選擇多生產食糖

巴西新冠疫情仍處於快速蔓延期，在疫情防控措施影響下，能源消費明顯下降，巴西企業也會被迫選擇多生產食糖。

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巴西是蔗糖和甘蔗乙醇的最大出口國。2019 年，巴西糖的出口量達到了1960 萬噸，佔全球出口量的35.73%。甘蔗乙醇產量在2017年達到70 億加侖，佔全球產量的26%。

在疫情防控下居民外出減少，能源消費下降明顯。今年3月巴西乙醇消耗和汽油消耗分別同比下降15％和13％左右。在能源消費下降的背景下，企業為了生存亦會增加食糖生產比例，截止5月1日，巴西中南部食糖累計產量達298.33萬噸，同比增加118.83％，巴西食糖產量佔比達43.78％，去年同期為28.66％ 。

即使近期原油價格反彈，但在疫情衝擊下巴西國內能源消費下降，巴西食糖生產比例仍將會維持在較高水平。在巴西糖產量和出口增加的影響下，近期原糖回升的腳步要明顯落後於油價。

在疫情衝擊下，受消費及油價下降衝擊影響，巴西部分糖廠已經沒有資金來償還短期債務。據巴西Itau BBA銀行農業業務主管表示， 巴西四分之一甘蔗製糖和酒精乙醇廠面臨在年底前關閉的風險。

巴西甘蔗行業協會（Unica）主管antonio de Padua Rodrigues表示，巴西食糖和乙醇行業正等待政府確定對糖廠實施的援助計畫。