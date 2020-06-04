國際銅價謹慎反彈有利於中國經濟復蘇

北京宣布的刺激計畫給投資者帶來了希望，這種復蘇在中國是明顯的，中國消耗了世界銅產量的一半。

銅金屬是世界經濟的晴雨表。雖然兩個月來的銅價反彈。但是並沒有回到新冠病毒流行之前的水平。

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國際銅價已經突破每噸5500美元。在四月份上漲4.8％之後，五月份又上漲了3.6％。這是一個令人鼓舞的信號，因為銅是與世界經濟最為息息相關的原材料之一。

北京宣布的經濟刺激計畫給投資者帶來了希望，而中國經濟的復蘇也是明顯的，中國消耗世界銅產量的一半。五月份中國製造業指數的改善證明了這一點。中國經濟的反彈在建築業方面更為顯着，而且占銅需求的20％。

中國出口業仍然低迷

可全球其他國家和地區的經濟卻陷入癱瘓。高盛（Goldman Sachs）銀行估計，2022年前沒必要等待美國的經濟增長。目前美國製造業指數仍處於負數區域。在歐元區，也是處於最低水平，就像汽車行業那樣。可是，中國依賴所有這些地區的需求來恢復其出口產業。一位來自香港的原材料經紀人預測，如果中國國內經濟以“ V”形曲線恢復，那麼出口產業將呈現“L”型曲線。

例如，中國在一月至四月間出口的空調數量減少了7％。但是，這些產品含銅。荷蘭國際集團（ ING）銀行估計，中國經濟的復蘇計畫只是加速現有的基礎設施計畫，而在現有的基礎設施計畫中，銅的新用途很少。更不用說，有可能不能避免疫情在香港那樣的反彈。

投資基金更樂觀、但保持謹慎

所有這些使投資者的態度非常謹慎。 IG France的一位分析師表示，儘管基金不再押注銅價的下跌，但也不準備追加購買。總之， 悲觀情緒雖然有所減輕，但是樂觀情緒尚未回歸。