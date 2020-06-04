石油輸出國組織和主要產油國減產970萬桶/日的協議可能展延至7月或8月

周三（6月3日），ICE布倫特原油價格自3月以來首次突破40美元。消息人士表示，石油輸出國組織和主要產油國減產970萬桶/日的協議可能展延至7月或8月，這一減產規模約為全球產出的10%。目前減產協議預定於6月屆滿。

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國際油價上漲，石油輸出國組織和主要產油國的減產協議有效期可能延長

不過沙特已經力促延長當前這個減產力度的時間。 如果不延長協議，則7-12月減產幅度將縮減為770萬桶/日。然而由於目前還沒設定開會日期，一些人聲稱最快可能在本周召開，因此很大程度而言仍懸而未決。

需求狀況看來正在好轉，包括全球第二大石油消費國中國正走出疫情步入復蘇。周三公布的5月財新服務業PMI數據顯示，中國服務業時隔三個月後重現擴張。

美國石油協會（API）周二表示，截至5月29日當周，美國原油庫存減少48.3萬桶，汽油和餾分油 庫存分別增加170.6萬桶和591.7萬桶。數據總體表明，美國石油庫存依然高位運行。

官方的美國能源信息署（EIA）庫存數據將在周三晚些時候公布，預計將連續第二周走高。交易商正密切監視墨西哥灣的熱帶風暴Cristobal，它有可能對沿岸油氣設施構成潛在破壞。

世界銀行周二在最新的《全球經濟展望》報告中表示，預計新冠病毒疫情及其引發的衰退將對石油出口國和遭受金融危機的國家造成最嚴重的損害，發展中石油出口國的產出將下降11%。