中國歐盟商會:疫情下在華歐洲公司迷霧中摸索前行

中國歐盟商會6月10日發表了其與羅蘭貝格諮詢公司（Roland Berger）共同進行的《中國歐盟商會商業信心調查2020》報告。報告 ，“在新冠疫情全球爆發的情況下，在中國經營的歐洲公司不得不在迷霧中摸索前行。”

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報告介紹稱，兩家機構進行的這一調查始於今年2月，因此受到新冠肺炎等近期發生的動蕩影響，許多調查結果不再能反映大多數經歷了上半年事件的會員企業的觀點。但2019年的財務報告顯示明顯的下降的趨勢，尤其是在物流、化工、石油、建築和汽車行業：來自這些行業的受訪者表示所在企業去年出現負增長在所有受訪者中所佔比例最高。此外，中方改革緩慢推進，中國有選擇地對外開放取得的進展也相對有限。據其官網介紹，中國歐盟商會由51家會員企業於2000年成立。會員總數如今已突破1700家，在中國九個城市設有七個地方分會。

依照這一調查結果顯示，有41％的受訪企業表示在2019年注意到了一定的市場開放。然而，大多數進展集中在解決表面問題，仍缺乏為建立真正開放，公平競爭的環境所進行的深刻、實質性改革。另有近半數的受訪者指出仍然面臨市場准入的阻礙：15%的受訪者表示面臨著直接障礙，例如市場准入負面清單；30%的受訪者表示面臨著行政許可程序不透明及複雜、冗長的行政審批程序等間接障礙。還有49％的受訪會員表示其過去一年在華開展業務變得“更為困難”，這一數據相較去年有所改善，同比下降4%。

報告稱，“令人擔憂的是，半數的受訪者認為（中國）國有企業在2020年將以犧牲私營企業為代價來獲取新的發展機遇，數據同比增長7%。在全球疫情爆發的不穩定環境下，政府愈發將國有企業作為實現經濟穩定的保證和支柱。”報告指出，“不充分的市場化正促使中國滑向‘一個經濟，兩種系統’的經濟模式。一方面，市場的力量越來越大，政府所採取的現代監管機制也更貼近國際標準；可另一方面，經濟的關鍵領域仍由國有企業巨頭把控，一些私營企業被束縛，或甚至被迫退出市場。”

對此， 中國歐盟商會副主席夏瀾提出，“中國擁有成為領導全球復蘇的實力和經驗，不過這也代表着巨大的責任。” 她說， “中國國內的市場改革從未如此必要；於此同時，基於對等原則，為進一步加強和升級基於規則的國際秩序，當下中國與國際社會的緊密合作是迫切需要的。” 此外，羅蘭貝格全球管理委員會聯席總裁戴璞認為，“儘管新冠疫情的爆發造成了艱難的全球環境和巨大的不確定性，但歐洲公司總體上仍堅定致力於中國發展， 63％受訪者表示中國仍然其前三大投資目的地。”他說，“歐洲公司‘在中國，為中國’，這既可以滿足日益增長的國內需求，也可以更好地利用國內創新的產業生態系統。”