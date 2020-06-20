馬斯克豪宅2900萬美元出售網易丁磊 凈賺70%

據《華爾街日報》周五報道，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）以2900萬美元的價格出售了他在洛杉磯貝萊爾（Bel Air）地區的一處豪宅。報道稱，買家是與中國億萬富翁丁磊有聯繫的公司。

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據悉，這一原屬於馬斯克的房產建於1990年，位於可鳥瞰貝萊爾鄉村俱樂部的山丘上。掛牌信息顯示，該房產“經過大規模改造後，擁有寬敞的娛樂空間、挑高的天花板和精美的裝飾。”房產包含兩層樓的圖書館、家庭影院、網球場、酒窖、健身房和游泳池，此外還有一個果園和五個車位的車庫。

據公開記錄顯示，馬斯克於2012年以1700萬美元的價格，從對衝基金Canyon Capital Advisors的聯合創始人米切爾·朱利斯（Mitchell Julis）手中，購得了這套房子。今年5月11日，馬斯克在推特上宣布，“我正在出售所有的有形資產，將不再擁有房子。”他此前在接受採訪時說，自己決定出售有形資產並不是因為他需要錢，而是因為“我正試圖使我的生活儘可能簡單，所以只會保留具有情感價值的東西”。

消息稱，最新接手這一豪宅的買家是與網易創始人、CEO丁磊存在關聯的一家公司。丁磊1971年10月1日生於浙江省寧波市。他是網易公司創始人，現擔任網易公司董事局主席兼首席執行官。2020年4月6日，他 以1400億元人民幣財富名列《胡潤全球百強企業家》第45位。