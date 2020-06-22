馬達加斯加政府推出最低限定價阻止香草價格繼續下跌

今年馬達加斯加的香草開始收割了，但是香草加工商給農戶的價格還不到去年的三分之一。 這是因為今年的產量相當高，有兩千噸，比去年高了500頓。但是今年由於疫情影響，國際市場對香草沒有多少需求。 馬達加斯加的出口聯盟主席說，以往到了這個季節，我們知道要怎麼交易。可是今年，這些合同都沒了。

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今年由於新冠病毒，一開始香草消費還相當強勁。閉關在家的人要更多地靠自己做飯的， 於是他們去超市買香草或者香草產品。但是香草的價格已經在跌，靠超市這點消費沒辦法剎住跌價的趨勢，因為國際市場的需求不足，而倉庫里還有很多存貨。於是馬達加斯加政府在二月份就開始做出政策干預，把每公斤的香草最低價定在350 美元。 這在2他們009年之後第一次這麼做。

現在馬達加斯加已經結束了閉關。人們對香草的需求更加擔心，因為餐飲業垮了，而食品業也在調整，把配方里的馬達加斯加香草用料調低了兩倍，他們開始用其他香料或者用化學合成香料來代替。

馬達加斯加政府準備再調低香草限定價，調到每公斤250 美元。2004年的時候，香草跌價也發生過，一年內從每公斤400 美元跌倒40 美元。