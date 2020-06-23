特朗普：美中第一階段協議完好無損 納瓦羅澄清協議失效言論

美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)6月22日在接受福克斯新聞採訪時，被問到美中貿易協議的實施情況，他回答說，“協議終結了”。對此，特朗普總統隨後通過推特強調美中“第一階段”貿易協議仍然完好無損。納瓦羅亦發表聲明對自己的發言進行了澄清。

廣告 繼續瀏覽後續

納瓦羅當天在接受福克斯新聞“故事”（The Story）欄目採訪時談到，中美貿易協議已經“終結”（over）。他並指，事件的轉折點是在中國代表團1月15日在華盛頓簽署協議離開後，美方才了解到中國擴散新冠病毒的情況。納瓦羅指，“他們當時已經將幾十萬人送到我們國家來擴散病毒。在他們的飛機起飛幾分鐘後我們才開始聽到這場大流行病的消息。”

納瓦羅發表上述評論後，美國股票期貨市場突然大跌，道瓊斯指數期貨下跌約400點，澳元等對風險敏感的貨幣挫跌。對此，納瓦羅發布聲明補救強調，與中國的貿易協議“繼續實施”，並補充說他稍早有關該協議已經“結束”的說法被斷章取義了。隨着納瓦羅的這一澄清表態，上述資產收復了大部分失地。他在聲明中解釋稱，“那些話與正在繼續實施中的‘第一階段’貿易協議毫無關係。我只是在說，目前我們對中國共產黨缺乏信任，因為他們對中國的病毒源頭撒謊，使得疫情蔓延到全球。”

特朗普也在周一晚間發推文稱，“與中國的貿易協議完好無損。我們希望他們會繼續實施協議的條款。” 此外，美國國務卿蓬佩奧在上周三與中方代表楊潔篪進行了近7個小時的會面後通過推特寫道，“在我與中共中央政治局成員楊潔篪的會面中，他承諾將完成和履行我們兩國之間第一階段協議的所有義務”。然而，特朗普便在周四就再度威脅要切斷與中國的“完整關係”。他強調，這仍是美方的一個政策選項。