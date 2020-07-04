TikTok美籍CEO致信印度政府：中國從未要求提供數據

根據路透社看到的一封信函顯示，在印度宣布禁用59個中國的應用程序後，字節跳動旗下的抖音國際版TikTok正努力在印政府面前與北京保持距離。

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TikTok首席執行官，美國人凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）致信印度政府，表示中國政府從未要求該公司提供TikTok的印度用戶數據。梅耶爾曾是迪士尼流媒體業務高管，過去20多年間在迪士尼多個重要崗位任職。他於今年6月1日正式入職字節跳動，擔任字節跳動首席運營官兼TikTok全球首席執行官。

梅耶爾在信中寫道，“我可以作證，中國政府從未向我們提出要求，索取印度用戶的TikTok數據。”他還補充說，就算中國提出要求，該公司也不會提供。印度用戶的數據存儲在新加坡的服務器上。在信中，梅耶爾着重提及印度的投資，強調該公司在印度有3500多名直接和間接員工，App的內容有14種語言可供選擇。他指出，該公司將在印度建立數據中心的計畫，“我們已經宣布了在印度建立一個數據中心的計畫。”

路透社看到信上標註的日期是印度宣布“禁令”前一天（6月28日），但知情人士透露該信是在TikTok與印度政府可能於下周舉行會議之前發出的。《華爾街日報》、印度《經濟時報》也均表示，此信是“禁令”頒布後發出的。知情人士還告訴印度《經濟時報》，TikTok尋求與印度政府官員召開私人會議，解釋平台的數據共享實踐。一位官員表示，通過最新提議，TikTok試圖將其與印度的合作提升到“下一個水平”。7月1日，梅耶爾在印度對員工發表講話，稱公司“在印度遭遇了不幸的挑戰，正在與利益相關者合作，解決他們的擔憂。”

據了解，印度電子信息技術部宣布封殺的59個中國應用軟件中，字節跳動和騰訊旗下應用上榜最多。字節跳動旗下三款應用，包括短視頻應用TikTok和Vigo Video、社交應用Helo都被禁。接近字節跳動人士稱，過去幾年，字節跳動在印度的投入超過10億美金，如今旗下產品在印度市場幾乎全部折戟，導致的損失超過60億美金。他表示，這一金額極有可能超過了其餘所有被禁中國公司損失的總和。

值得一提的是，由於TikTok在印度國內被禁，印度科技和娛樂公司正在利用這一突然出現的機會大舉搶佔空出的市場。印度一家視頻應用程序運營商稱，他們在48小時內激增了2200萬用戶。Roposo是印度一個視頻分享社交媒體應用程序，類似於TikTok。Roposo公司創始人梅揚克·班加迪亞（Mayank Bhangadia）向媒體表示，在印度禁止TikTok之後的兩天內，Roposo用戶基數一下就增長了2200萬。

由於用戶的激增，Roposo公司好像一下子變得難以招架。“在過去的幾天里，我總共只睡了五個小時，我們整個團隊也都是這樣的，”班加迪亞介紹指。“負載量太大了，我們必須確保用戶的體驗儘可能地順暢。”據悉，Roposo在谷歌Android上的下載量，截止目前為止總計已經超過8000萬，班加迪亞預計，再過幾天這個數字將會很容易地達到1億。報導指，在印度政府禁止中國應用之前，Roposo在Android設備上的安裝量大約5000萬。在印度，大多數用戶使用的是Android操作系統平台手機，而印度智能手機用戶數量接近5億。