美國亞太助卿:北京要讓世界與專制接軌

美國亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）日前在華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）發表演講指出，北京20年積累的財富和實力沒有讓中國與世界的自由民主相融，反過來中國政權要讓世界與自己的專制接軌。史迪威將中共與人民分開。他強調，特朗普政府對中國人民深懷尊重。

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美國駐華使領館推特消息，美國國務院亞太助理國務卿史迪威（David Stilwell）12月12日在華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）表示：我們在過去20年中看到的情況是，自由化改革有所減緩甚至出現倒退。隨着中華人民共和國獲得更大的財富和實力，並與世界更加融合，它並沒有像預期的那樣與自由、開放的全球秩序接軌。反之，中國共產黨想要重塑國際體制，使其變得與它自己的專製做法更為兼容。

史迪威說，40年前，中華人民共和國從其在意識形態上自我實行的孤立和經濟貧弱中開始實現發展。“改革開放” 重點在“開放” 要求中國共產黨必須針對更廣泛的地區及世界作出調整，以便從多邊主義中獲益。我們都知道這需要時間，但我們都為1980年代的重大進展感到鼓舞。

當時有許多充滿希望的跡象：我在1988年首次訪問北京時，看到了私營企業的起步，以及它所釋放出的人的能量和創造力，這從天安門廣場往南一點的一個小餃子館中體現出來。你知道它與眾不同，因為這個試驗性的餐館不把顧客當成麻煩，而是主動吸引顧客。那裡的餃子是熱騰騰的，啤酒是涼絲絲的，服務非常周到，特別是與旁邊一家國營餐館相比。

基於這些最初的有希望的跡象，美國的政策多年來都基本是根據一種黃金準則（Golden Rule）設定。美國官員希望，通過顯示開放的益處能促使北京走上一條更加自由化的道路，進一步走向經濟和政治開放。

但事實表明，我們的很多樂觀假設都是錯誤的。“中國將繼續向進一步開放而努力”的承諾在加入世貿組織（WTO）20年後仍是空話，引發了對有關中華人民共和國、其野心以及我們的反響的早就應有的重新思考。本屆政府現在正在根據其現狀，而不是長期以來我們希望出現的情況，來應對中國。

他說，特朗普政府一貫明確表示，儘管我們同中國的關係是競爭性的，但我們仍在利益一致的領域歡迎合作。競爭不必造成對抗或衝突。我們對中國人民深懷尊重，而且還有作為貿易夥伴甚至盟友的長期合作史 這種歷史是最早讓我對中國產生興趣的原因。

因此，我們的目標是捍衛美國的主權，增進我們的地區利益，並在亞洲和全世界提倡自由、開放、基於規則的秩序。