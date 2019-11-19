特朗普突去醫院體檢傳有胸腔問題 媒體提疑問

美國總統特朗普在上個周末悄悄去醫院做了身體檢查，並透露健康沒病。特朗普作為總統體檢以及健康狀況應當告知選民，因為選民有知情權。美國媒體對特朗普沒有告示就去體檢，批評說是否有病情隱瞞或為大選做準備。特朗普透露其健康無恙。

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據法新社今天報道說，特朗普提前年度健康檢查，白宮醫師駁胸痛傳聞。

美國總統特朗普在未對外公布下，提前在華盛頓進行部分年度健康檢查，引發外界臆測，特朗普的醫師今天否認特朗普最近胸痛的傳聞。

特朗普禦醫康利（Sean P. Conley）在白宮發布的聲明中說，73歲的特朗普16日在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）待了一個多小時，做「檢查、待在實驗室與參與討論」。

據康利說：「儘管外界有些推測，總統沒有任何胸痛癥狀，他也沒有因為任何緊急或急性問題接受評估或治療。我必須特別說明，他沒有進行任何專門的心臟或神經學評估。」

報道引述一些華府媒體說，這次檢查不在特朗普行程中，是因為特朗普胸部不舒服而排入。但康利說：「由於行程的不確定性，這次健檢沒有記錄起來。」他稱這次健檢是「例行、事先計畫好的」。

報道稱，白宮的聲明包含總統膽固醇檢查結果，還提到健檢結束後，特朗普在醫院跟軍人眷屬，還有醫院職員談話。

白宮新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）16日說，特朗普趁着周末空閑完成部分的年度健檢項目，他在「2020年將非常忙碌」，必須打連任競選選戰。

報道指「華盛頓郵報」昨天發表一篇社論，對特朗普做健康檢查的官方理由提出質疑。華郵以「特朗普密訪醫院引發諸多揣測」為題，稱美國人民有權知道特朗普的健康狀況，以及他的健康情況是否會影響工作。據華郵提問：「他不是2月才做過檢查？他的例行健檢何時變成分階段進行？為什麼是周六到醫院，不像前幾次的健檢，為什麼沒有事先宣布或列在公開行程中？」

法新社說，做完健檢的隔天，特朗普在推特發文說，他展開年度健康檢查，稱「一切都很好（很棒！）」。他又說，他明年將完成檢查。