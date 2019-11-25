億萬富豪彭博正式宣布競選下屆美國總統

億萬富豪彭博周日11月24日宣布角逐下屆美國總統。 法新社發自紐約的消息說，曾出任3屆紐約市長，又是氣候變遷倡導者的彭博（Michael Bloomberg），將他下一個人生目標定在美國總統的大位之上。

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77歲的彭博是財經資訊界的鉅子。他宣布將投入2020年民主黨總統候選人提名之爭，但他還有些進度要趕。

彭博成為民主黨第18位參選人。其中聯邦參議員沃倫（Elizabeth Warren）、前副總統拜登（Joe Biden），參議員桑德斯（Bernie Sanders）都70歲。與彭博一樣是億萬富豪的斯特爾（Tom Steyer）也在競逐之列。

彭博將藉助自己的財富，為角逐總統大位鋪路。他被「福布斯」雜誌（Forbes）列為全球第15富。他將主張開徵富人稅的華爾街批評者沃倫和桑德斯視為「極端主義分子」。

彭博1942年2月14日出生於一個猶太家庭。他的父親曾是一家乳製品公司的會計師。他在約翰 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）讀電機工程學的成績出色，隨後在哈佛商學院取得工商管理碩士（MBA）學位。

彭博於1966年任職薩洛蒙兄弟投資銀行（Salomon Brothers），不久升遷成為合夥人，最後他帶着1000萬美元現金和債券獎金離職。

他和夥伴溫克樂（Matthew Winkler）創辦財經媒體彭博有限合夥企業（Bloomberg LP），以創新的電腦終端機為股票交易帶來革命，讓金融家獲得資料的速度比以往快得多。