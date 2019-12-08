升級版航母新肯尼迪號試水 肯尼迪女兒摔瓶祈願

以第35任總統命名，繼承美國最後一艘傳統動力航母“大約翰”之名的“肯尼迪號”新航空母艦，在經過4年工程後，由於工程進度超前、7日迎來祝聖下水儀式。美軍新一代航空母艦“甘迺迪號”，7日在維吉尼亞州船塢內，由前總統肯尼迪千金卡洛琳擲瓶祝福。已經有兩艘“肯尼迪號”航母都由卡洛琳擲瓶。

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據上報今天報道說，預計2022服役，由前總統千金卡洛琳擲瓶，美軍新福特級航母“肯尼迪號”祝聖下水。以第35任總統命名，繼承美國最後一艘傳統動力航母“大約翰”（USS John F. Kennedy, CV-67）之名的“肯尼迪號”新航空母艦（CVN 79），在經過4年工程後，由於工程進度超前、7日迎來祝聖下水（christen）儀式。隨着新一代福特級航空母艦（Gerald R. Ford Class）同名一號艦服役，3、4號艦也順利獲得國會撥款興建。

報道引述《美國廣播新聞網》（ABC）消息，等待4年、7日在維吉尼亞州亨廷頓英格爾斯造船廠內，福特級航母二號艦“肯尼迪號”祝聖下水儀式，由已故前總統約翰肯尼迪唯一在世的女兒、原奧巴馬（Barack Obama）時期駐日本大使卡洛琳（Caroline Kennedy）在船首擲瓶，為這艘以其父命名的軍艦祈福。

對卡洛琳而言，這不是她第一艘擲瓶的軍艦。早在42年前、當前一代“甘迺迪號”航空母艦於1967年祝聖時，當年僅9歲的她，在母親傑奎琳（Jacqueline Kennedy）陪伴下共同為軍艦祈福；如今再一次為以其父之名的航空母艦擲瓶，可說是重要的歷史傳承。

據報道說，仍在進行最後工程的肯尼迪號，是第二艘以JFK命名的航空母艦。

報道說，美國海軍11月初公布艦隊徽章樣式，新徽章以肯尼迪總統（John F. Kennedy）頭像與巡航中的航母為主體、搭配35顆星星環繞，代表他是美國第35任總統，上方的“CIX”則是羅馬數字的109，象徵當年二戰在南太平洋上、身為海軍軍官的肯尼迪，指揮PT-109掃雷艇（PT boat 109）的英勇事跡。

據介紹，從2008年尼米茲級的布什號航母（USS George H.W. Bush）完工後，美軍正式推出第三代福特級核動力航空母艦計畫，有意在2058年以前完工十艘新艦，逐步取代尼米茲級。目前除了福特號外，另有兩艘已定名的同級航母：肯尼迪號和企業號（PCU Enterprise CVN-80）。其中影響艦載機起降的彈射系統，福特級航母從現有的蒸氣彈射，將換裝為“電磁彈射系統”（Electromagnetic Aircraft Launch System），使用原理猶如磁浮列車，不僅能讓戰機起降更為精確，也能彈射比現役艦載機更重的戰機。

該報道說，興建中的肯尼迪號，是繼承美國最後一艘傳統動力航母“大約翰”（USS John F. Kennedy, CV-67）之名，福特級航母的2號艦，預計在2019年底下水，未來將取代尼米茲號（USS Nimitz）。

該報道稱，排水量約10萬噸，作為升級版的航母，福特級航空母艦最大特點，是它的飛行甲板總長度遠比其他航母更長，達到335公尺，能停放75至90架艦載機，包含F-35C和F/A-18“超級大黃蜂”（F/A-18E/F Super Hornet）等多款戰機。受惠於高科技輔助系統，所需官兵比尼米茲級少500多人，讓水手的艦上生活空間寬敞許多。

按美國海軍初步規畫，期望肯尼迪號航空母艦，最快能在2022年編列服役。