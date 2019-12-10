美彈劾特朗普 民主黨今動手 共和黨斥捏造

美國眾議院民主黨周二將公布彈劾總統特朗普的條款。 美國民主黨人周一為彈劾總統特朗普造勢，稱特朗普對烏克蘭施壓，要求其調查一位政治對手，“明顯威脅”到自由公正選舉以及國家安全。共和黨指責民主黨人出於黨派立場幻想把特朗普拉下馬，但沒有任何證據表明他濫用權力、阻礙國會或有其他可被彈劾的違法行為。目前沒有共和黨眾議員表態支持彈劾特朗普。案中敏感始作俑者拜登許諾當選將禁止家人任職國際盈利機構。

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據路透社報道說，美國眾議院民主黨周二將公布特朗普彈劾條款。該消息引據一名資深民主黨助手稱，美國眾議院民主黨周二將公布彈劾總統特朗普的條款。但這位民主黨助手要求匿名，且未給出任何細節。

據美國民主黨稱，特朗普威脅民主，共和黨指責彈劾動議純屬捏造。

美國民主黨人周一為彈劾總統特朗普造勢，稱特朗普對烏克蘭施壓，要求其調查一位政治對手，“明顯威脅”到自由公正選舉以及國家安全。眾議院司法委員會主席Jerrold Nadler在聽證會上表示，有充分證據證明特朗普的不法行為。此次聽證會可能為本周稍晚該委員會表決對特朗普的正式彈劾指控打下基礎。

據Nadler稱。“證據表明，特朗普身為美國總統，卻將自身利益放在國家利益之前。他違背了對人民最基本的責任，背棄了誓言。”

路透社說，共和黨人予以回擊，指責民主黨人出於黨派立場幻想把特朗普拉下馬，但沒有任何證據表明他濫用權力、阻礙國會或有其他可被彈劾的違法行為。

共和黨聲稱，並沒有直接的證據顯示特朗普暫緩向烏克蘭提供3.91億美元軍事援助，是向烏克蘭施壓對前美國副總統拜登及其子亨特拜登調查，此外烏克蘭而非俄羅斯干預2016年美國大選的說法也沒有依據。

報道說，拜登正在尋求民主黨總統候選人提名，與特朗普角逐2020年總統大選。

特朗普否認有不當行為，並稱彈劾調查是一場騙局。

如果特朗普遭到民主黨掌控的眾議院的彈劾，共和黨控制的參議院將進行判決。在參議院將需要有三分之二的多數支持，才能將特朗普拉下馬。外界認為不太可能被定罪。

報道稱，眾議院司法委員會預計在本周結束前進行投票，決定是否把正式的指控(即彈劾條款)提交眾議院全體表決。

目前沒有共和黨眾議員表態支持彈劾特朗普。