加拿大眾議院將設特別委員會檢討加中關係

加拿大眾議院10日通過一項由在野黨提出的議案，要求成立特別委員會，檢討中加關係和總理特魯多的對華政策。當日恰好是兩名加拿大僑民在中國被捕一周年。他們被中方指控間諜罪。

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這項由在野黨保守黨提出的動議，主張成立一個特別委員會，檢討一年來陷入危機的中加關係。

去年12月1日，加拿大警方應美國要求，在溫哥華國際機場逮捕中國電訊巨頭華為的財務高管孟晚舟。幾天後，前加拿大外交官康明凱和加拿大商人麥克爾-斯帕沃爾與12月10日在華被捕。他們隨後被中方指控間諜活動，關押至今。中加關係陷入緊張。儘管中方一再否認兩名加拿大人在華被捕與孟晚舟在溫哥華被捕事件有關，但歐美國家普遍認為中方執行人質外交，向加拿大政府施壓。

中國外交部發言人華春瑩本月10日在一次例行記者會上表示，兩名加拿大關押條件良好。中方嚴格執行法律，兩人均受到文明對待。 但加拿大外長9日則發表公報指出，兩名加拿大人在華遭到任意羈押，不能會見律師，也不被允許與他們的家人聯繫。

在野黨動議提議建立的中國問題特別委員會由12名議員組成。應當於明年1月開會，將可以要求總理、外長或加拿大駐華大使到會作證。

動議由在野黨保守黨提出，但經眾議院多數議員表決通過。 對於剛剛開始總理第二任期的特魯多來說，這是他在新議會中首次受挫。但當天，他的首項信任投票也獲得通過。

特魯多所在的自由黨在10月底的立法選舉中獲勝，但未能獲得在眾議院獲得多數席位，只得組成少數政府。