特朗普對古巴強硬 美古關係不進反退

法新社指出，五年前，華盛頓與哈瓦那同意恢復自1961年來切斷的外交關係，全世界莫不大吃一驚；但在那之後，美國與古巴的關係卻越走越差，彷彿冷戰再現般如履薄冰。特朗普上任後不斷批評古巴，並以古巴的人權紀錄以及古巴支持委內瑞拉社會主義政府為由，對其加強制裁。

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古巴外交部美國事務總幹事柯西奧告訴法新社，兩國關係處於“極低點”。柯西奧認為，兩國關係甚至可能更差。他說，美國人的作為，是在更加破壞現在的外交連結，直到關係破裂為止。古巴外交部最近還發表聲明，譴責美國插手拉美國家事務，批評美國政府近年來修建美墨邊境隔離牆、以關稅與制裁手段威脅中美洲國家、干涉古巴和委內瑞拉及尼加拉瓜等國內政等行為。

美國國務院主管古巴與委內瑞拉事務的副助理國務卿菲利佩蒂表示，“很難想像國關係會有大幅進展，除非古巴政府有實際作為，讓異見得以發聲、尊重人民權利，並停止在此地區的惡意活動。” 她在書面回復法新社詢問時表示，“卡斯特羅政府會繼續因為侵害人權付出代價，而我們的制裁就是在確保那點。”

2014年12月17日美國前總統奧巴馬與古巴總統統勞爾-卡斯特羅簽署協定，告別五十多年的冷戰過去，邁向復交新頁時的樂觀大相逕庭；大部分分析家認為，兩國關係演變至此，特朗普的入主白宮是導火線。華府智庫美洲國家對話組織主席希福特表示，古巴在奧巴馬開放時錯失了機會，自己也有責任」。他說，古巴共產黨的超級保守派對他們認為太過快速的改變踩了煞車，“因為感受到威脅，立場反而更趨強硬，更封閉，也更高壓”。