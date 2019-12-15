玻利維亞將向莫拉萊斯發出逮捕令

玻利維亞臨時總統埃涅茲周六宣布，前總統莫拉萊斯因涉及煽動叛亂罪，未來數日內將對他發出逮捕令。埃涅茲告訴媒體：“莫拉萊斯想要何時回來，隨時可以回來；他的離去是他自己選擇的。”她說：“我們已提出告訴，將在未來幾天發出逮捕令。”

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莫拉萊斯上月被指涉及玻利維亞大選舞弊，在軍方與反對派的壓力下，他宣布辭任總統。他在出走墨西哥後，指責宣布出任臨時總統的參議院副議長珍埃涅茲發動政變。而在墨西哥居住一陣後，他前往古巴接受醫療檢查。莫拉萊斯後來又秘密抵達阿根廷，本月9日宣誓就職的阿根廷新當選總統費爾南德斯同意給予莫拉萊斯難民庇護身份。

據悉，玻利維亞前副總統、前外長等官員也逃到阿根廷。玻利維亞臨時總統埃涅茲曾於上月15日宣布，如若莫拉萊斯回國，將須“面對司法”。玻利維亞臨時政府還指控莫拉萊斯在近期的政壇動蕩中，犯下了“煽動叛亂和恐怖主義罪”。埃涅茲還簽署並頒布了新選舉法案，立法大會將在20天內選舉新的最高選舉法院成員，最高選舉法院負責確定大選日期；最高選舉機構確定之後，必須在120天內舉行總統選舉。法案還特別規定，此前連續兩次任總統的玻利維亞人不得再次競選總統。因此，莫拉萊斯將不能參加本屆總統選舉。