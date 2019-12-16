FT認為彈劾特朗普會淪為鬧劇

特朗普看起來將成為第三位被彈劾的美國總統。南希•佩洛西所在的民主黨從發起調查到結束調查用了不到三個月時間，特朗普將被指控兩項罪名：濫用職權和阻撓國會。據英國金融時報分析，但是，儘管佩洛西的想法很明確，彈劾特朗普卻很可能只有一方唱戲，可能會淪為鬧劇。

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據英國金融時報今天報道說，彈劾特朗普將演變成一場鬧劇。據該報說，特朗普顯然是有濫用職權罪的，但他已經差不多被宣布無罪了。美國政治體系非但沒有提供製衡，反而充滿了惡意。

周三，唐納德•特朗普(Donald Trump)看起來將成為第三位被彈劾的美國總統。南希•佩洛西(Nancy Pelosi)所在的民主黨從發起調查到結束調查用了不到三個月時間，特朗普將被指控兩項罪名：濫用職權和阻撓國會。但是，儘管佩洛西的想法很明確，彈劾特朗普卻很可能只有一方唱戲。

明年1月，參議院將有一場簡短的“審判”，最高級別陪審員、共和黨領袖米奇•麥康奈爾(Mitch McConnell)承認，他每一步都將與特朗普協調好。追究總統的責任是美國憲法對行政領導變節的最終補救辦法。然而，在這個案子中，該體系甚至沒有假裝認真考慮一下證據。雖然特朗普顯然是有濫用職權罪的，但他已經差不多被宣布無罪了。因此，美國的制衡機制在這個過程結束時會比它剛開始時更弱。

據該報道說，在很大程度上，民主黨人公正地處理了這個過程。主要的批評在於他們起草彈劾條款的範圍太窄，而且過於倉促。這兩者是聯繫在一起的。如果佩洛西不僅僅是就烏克蘭事件對特朗普提出指控，而是還將羅伯特•穆勒(Robert Mueller)在俄羅斯報告中列出的妨礙司法包括在內，這個過程就快不起來，而且會變得更加複雜。

佩洛西力爭在聖誕節前了結此案，以免分散明年民主黨初選的注意力。她還回應了共和黨的批評，即所謂民主黨過分熱衷於彈劾、而無暇其他事情。在上周起草彈劾條款的同一天，佩洛西宣布支持特朗普的美墨加貿易協定，這絕非巧合。

該報道說，特朗普濫用權力的事情甚至在調查開始之前就很明顯了，他試圖強迫烏克蘭總統弗拉基米爾•澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在政治上出力，以換取美國發放3.91億美元的軍事援助。特朗普與澤連斯基“完美”通話的部分文字記錄清楚地表明了這一交換。美國外交官和高級官員的一系列戲劇性證詞證實了這一指控。

共和黨的回應分為兩方面。特朗普的白宮拒絕配合任何一個方面的調查。美國國務卿邁克•蓬佩奧(Mike Pompeo)和特朗普的私人律師魯迪•朱利安尼(Rudy Giuliani)等關鍵人物因此沒有作證。與此同時，共和黨議員聲稱彈劾是一場將親政府聲音排除在外的政治迫害。共和黨人支持特朗普拒絕提供證人和文件，就與這一說法不符。他們從未誠心配合。佩洛西縮短這一過程是對的。假如強制傳喚他們作證可能要耗幾個月的時間。

據該報道認為，下一階段很可能是鬧劇。特朗普正與麥康奈爾密切合作，為自己要受的審判起草規則。看來其計畫是儘快在明年1月初結束這種被操縱的局面。最終結果是美國比以前更加兩極化。這個國家大約有一半人認為特朗普應該被定罪。另一方面，超過40%的人認為這是“暗深勢力”(deep state)搞的陰謀，意圖推翻一個經合法選舉產生的總統。與前兩次彈劾不同 1998年的比爾•克林頓(Bill Clinton)和1868年的安德魯•約翰遜(Andrew Johnson)受的彈劾 這一次沒有誰對彈劾抱的立場是不分黨派的。