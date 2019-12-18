彈劾來了 特朗普怒斥反民主 美國人分歧大

美國眾議院今天就彈劾總統特朗普舉行全體議員投票，已確定正式啟動彈劾程序。佔多數的民主黨議員被認為將沒有懸念讓表決通過。特朗普對此憤怒難平，罕見連推近兩百個推文痛斥民主黨破壞民主。美國人對彈劾特朗普案立場分歧，但多家重要媒體聯手發文指出必須彈劾特朗普，讓彈劾案變得更為火藥味。彈劾案由始作俑者拜登力顯低調，但評論指他涉嫌利益衝突也有不自在的尷尬。

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據路透社消息，美國眾議院規則委員會為特朗普彈劾案表決程序鋪平道路。眾議院今天稍晚時全體表決。

美國國會的一個委員會周二為美國總統特朗普彈劾案的歷史性表決鋪平道路，可望在周三於民主黨掌控的眾議院進行表決。眾議院規則委員會(The House Rules Committee)以九票對四票通過一項立法，將有六個小時時間就特朗普濫用職權及妨礙國會進行辯論，之後可以進行最終表決。

據法新社發文解釋美國眾院表決前夕，彈劾源頭與後續流程。據介紹彈劾案背景與後續流程指：身分不明的吹哨者8月12日舉報特朗普「運用職權，懇求一個外國政府介入2020年大選」。

這名吹哨者的申訴，是根據7月25日特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的電話而來。特朗普在電話中請求澤倫斯基「調查」可能成為他2020年大選對手的民主黨人拜登（Joe Biden），以及曾任職烏克蘭能源公司Burisma的拜登之子亨特．拜登（Hunter Biden）。特朗普還被控扣住3億9100萬美元對烏軍援，並以在白宮會晤澤倫斯基，換取烏克蘭調查拜登父子。

但特朗普堅稱沒做錯事，但民主黨人表示，要求調查拜登父子是為濫權。

白宮已於9月25日公布特朗普與澤倫斯基這通電話的錄音文字稿。

據法新社說，亨特．拜登2014至2019年擔任Burisma董事，而Burisma被控涉及貪污情事。拜登擔任奧巴馬副手期間與其他西方領袖聯手施壓烏克蘭，以肅貪不力為由，要求撤換檢察總長碩金（Viktor Shokin）。

據特朗普宣稱，拜登之所以想換掉碩金，是想保護兒子；但這項指控遭到駁斥，也沒有證據顯示拜登父子在烏克蘭有不法行為。

眾院情報委員會（Intelligence Committee）在公開與閉門聽證會對超過12名證人問話，包括國務院與國家安全會議（National Security Council）高官。白宮無視眾院傳票，多位被要求出席的證人婉拒作證，包括前國家安全顧問波頓（John Bolton）以及白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）。

公開聽證結束後，眾院司法委員會（House Judiciary Committee）13日通過兩條彈劾條文，分別指控特朗普濫權以及妨礙國會調查。

據法新社說，福斯新聞頻道（Fox News）民調顯示，50%受訪者認為特朗普應被彈劾和解職，41%反對。美國有線電視新聞網（CNN）民調則顯示，45%受訪者認為特朗普應被彈劾和解職，47%認為不應該。

彈劾只需簡單多數通過，而民主黨在435席眾院握有233席，共和黨197席，應足夠通過表決。

共和黨沒有議員公開表示支持彈劾，但眾院唯一一位無黨籍議員已表示會投下贊成票。

如果川普遭彈劾，此案就會進入參院。

據該報道稱，最高法院首席法官羅伯茲（John Roberts）將主持聯邦參議院1月的審判，聯邦參議員將擔任陪審員的角色，聯邦眾議員作為檢察官的角色，特朗普的律師則會代表辯護。

共和黨在參院享有53對47席的多數優勢，要讓特朗普解職需參院2/3投票通過，除非共和黨人打破黨派界線投票，否則特朗普預料會獲判無罪。

此前有消息說美國國會走程序彈劾特朗普將會落得烏龍與鬧劇。至此，所有彈劾交鋒都是黨派立場與黨派權鬥。共和黨議員沒有一人表態支持彈劾特朗普，而民主黨議員最新消息說，卻有一人反對民主黨彈劾。

據法新社認為，彈劾案顯示美國黨派對立日深，如今社會連事實都難共同認定。美國黨派對立讓社會連「事實」分派。一方眼中的事實，會是另一方認為的「另類現實」、「爭議現實」。如今看起來更像是「民主黨事實」和「共和黨事實」。