彈劾特朗普的皮球或被參議院鎮海定住 新民調顯多數美國人不贊成彈劾

美國國會眾議院儘管在民主黨人佔多數的優勢下順利通過彈劾總統特朗普的決議，啟動彈劾程序卻宣告了新的僵局。彈劾推向參議院判決，參議院由共和黨人把持，而共和黨人昨天在眾議院全體投票反對。儘管評論指參議院投票彈劾特朗普絕無可能，但是美國民主共和兩黨仍然開始了真正的攻防戰。特朗普昨天競選大會上氣憤不平，譴責美國民主黨人才是應當被彈劾的人。根據最新的民意調查，美國人因彈劾而分歧，大部分人反對彈劾特朗普。

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據路透社報道說，美眾議院投票通過彈劾總統特朗普濫用職權及妨礙國會調查。特朗普周三成為美國歷史上第三位遭到彈劾的總統，眾議院正式指控他濫用職權和妨礙國會調查。在分歧嚴重的美國社會，這個歷史性步驟勢必激化兩大黨派之間的緊張關係。

投票結果顯示黨派陣線分明，民主黨控制的眾議院通過了針對特朗普的兩項彈劾條款，為下個月交給共和黨掌控的參議院審判奠定了基礎，屆時參議院將決定是否定罪和罷免。參議院的形勢對特朗普比較友好。

眾議院對彈劾案第一項罪名“濫用權力”的投票結果是，230票支持、197票反對。第二項罪名“妨礙國會調查”以229對198票的結果獲得通過。

路透社說，在眾議院投票時，特朗普正在密歇根州巴特爾克里克的一個集會上講話。特朗普在競選集會上安撫支持者，並痛批民主黨人才該被彈劾。

美國總統特朗普周三譴責由民主黨人發起的對他的彈劾投票，他很惱火這讓他以不光彩的方式創造了美國歷史。不過他安撫支持者稱，參議院的共和黨人不會讓他被罷免的。特朗普譴責說，“這種無視法律、出於黨派私利的彈劾是民主黨的政治自殺行為。”

據該報道說，雖然參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，由共和黨把控的參議院不會在明年初的審判中給他定罪，但特朗普並沒有因此好受多少。他經常抱怨“彈劾”這個噁心的詞已經與他聯繫起來了。

人在密西根州的特朗普，對於眾院彈劾表決中一致投下反對票的共和黨眾議員，以及三名同樣投票反對的民主黨眾議員感到自豪。密西根州是幫助特朗普2016年勝選的關鍵州，在明年11月大選中也將至關重要。

特朗普說眾議院議長佩洛希(Nancy Pelosi)與民主黨人給他們自己蓋上一個“永遠羞恥的印記”，明年數千萬人民將挺身而出，推翻民主黨掌控眾議院的局面，“用選票把佩洛希趕出眾議院。”特朗普還說，“他們才是應該被彈劾的人，他們每一個都是。”

據路透社指出，目前彈劾案將送至參議院，參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)已信誓旦旦表示彈劾案將死。麥康奈爾是特朗普堅定的盟友，他計畫在1月初進行彈劾案的審判，也已經向白宮保證屆時特朗普不會被定罪和撤職。參議院100個議席中需有67席贊成，特朗普的總統大位才會不保。

在眾議院表決後，白宮發言人格里沙姆(Stephanie Grisham)發布聲明表示，有信心特朗普“終將被證明完全無罪”。

據世界日報消息說，美國眾院表決彈劾案之前，蓋洛普(Gallup)18日公布新民調，指51%美國人反對特朗普總統下台，45%則支持，彈劾支持度也比10月下滑；同一天財經網站CNBC公布的民調則指出，美國人對彈劾態度分歧，45%反對和44%支持，而且特朗普的凈經濟滿意度大幅增加17個百分點，創下今年新高。