特朗普海湖莊園安全批花架子

美國佛羅里達州媒體透露，警方正在針對總統特朗普擁有的海湖俱樂部一名可疑入侵者進行調查。媒體透露可疑入侵者的身份是一名中國女性。幾個月前，海湖俱樂部也曾發生一名中國籍女子非法擅闖情事。海湖莊園安全措施受質疑。

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據法新社說，維安亮紅燈，特朗普海湖俱樂部再遭非法闖入。美國當地「棕櫚灘郵報」（Palm Beach Post）引述棕櫚灘鎮行政官布勞英（Kirk Blouin）報道，警方接獲報案，正在調查一名涉嫌私闖海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的女性。

棕櫚灘警方發言人奧格尼克（Michael Ogrodnick）透過聲明表示，警方正在對此進行調查。

據「棕櫚灘郵報」報道說，海湖俱樂部當天晚間主辦一場募款晚會，不過特朗普人在密西根州參加造勢活動。據特朗普上周推文表示，他打算於耶誕新年假期在他稱為「冬季白宮」的海湖俱樂部待上2周。特朗普預計20日抵達海湖俱樂部。

法新社說，特朗普近來也曾宣布，要把他的主要居住地從紐約遷到海湖俱樂部。

今年3月底，33歲的中國籍女子張玉婧攜帶多支手機和一個內含惡意軟體的隨身碟，企圖闖入海湖俱樂部遭到逮捕，外界批評俱樂部維安出現重大漏洞。