彈劾:特朗普急於要參院否決 佩洛希打算推遲提交條款

民主黨佔多數的美國眾議院周三通過彈劾總統特朗普之後，特朗普周四19日立即敦促共和黨佔多數的參議院儘快否決這個彈劾。但民主黨籍眾議院議長佩洛西周四表示她有意推遲將彈劾條款提交參議院。

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據法新社報道，美國參議院主席領導人米奇•麥康奈爾（Mitch McConnell）周四毫不掩飾他打算與白宮協調，迅速宣布特朗普總統無罪的意向。他抗議民主黨控制的眾議院對特朗普的調查與彈劾，是美國現代史上“最倉促，最不完整，最不公正的”。 他稱，“現在參議院必須恢復正義。”一般認為，參議院彈劾特朗普的條款會被參議院否決。

不過，民主黨籍眾議院議長佩洛希表示，她打算推遲向參院提交彈劾總統特朗普的條款。據華爾街日報說，佩洛西稱，若不知道參議院審議計畫的更多細節，她無法選擇“彈劾管理人”以及推進彈劾事項。參議院的審議計畫必須以她認為公平的方式進行。