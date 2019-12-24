波音執行長下台 董事長接替 股票止跌飆升

波音公司12月23日在困境中宣布撤下執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg），由董事長凱爾洪（David Calhoun）接替。波音公司因737 MAX連續空難事件長期陷入危機，公司力圖重振聲譽，強調必須要有所改變。

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法新社報道，波音公司（Boeing）發布聲明說，董事會已任命凱爾洪為執行長，接替米倫伯格，自明年1月13日生效。這個聲明指出，波音公司必須調整高層人事，以恢復各界對公司的信心，以及“修復與主管機關、消費者和所有其他相關各方的關係”。

波音公司737Max客機在2018年10月29日-2019年3月10日,5個月內，相繼在印尼和埃塞發生兩起類似空難：都是機齡不到半年的新飛機，都是在起飛階段墜毀，都疑似因為攻角傳感器故障或機動特性增強系統過度反應導致飛行員與計算機導航惡性對抗，導致飛機失速墜毀。

全球航空公司都停飛了波音737Max客機，等待調查。據路透社說，波音737Max的危機導致波音公司損失90億美元，並打擊了供應商和航空公司，還可能拖慢美國經濟增長的步伐。

另外，波音公司的危機並非只有737Max全球停飛，波音777X項目也不順利，被延後。波音“星際客機”飛船的發射任務上周失利，放棄前往國際空間站提前返航。

波音公司表示，董事長、前通用電氣(奇異,GE) 高管戴維-凱爾洪David Calhoun將擔任執行長兼總裁，任命從2020年1月13日生效。

波音更換執行長的消息導致市場對波音走出危機的前景樂觀。波音股價周一收盤上漲2.9%，而該股在過去9個月已下跌超過20%。