被曝競選團隊僱傭監獄勞工 布隆伯格稱已與承包商解約

法新社引述美國一家名為“竊聽（The Intercept）”的新聞調查網站24日報道，美國前紐約市市長、民主黨總統參選人邁克爾·布隆伯格（Michael Bloomberg）陷入尷尬處境，因為其競選團隊簽約的承包商僱傭監獄勞工做電話助選工作。隨後，布隆伯格表示說，在媒體報道後才知道此一情況，其團隊也已經與該承包商解約。

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據竊聽（The Intercept）”的新聞調查網站的報道說，布隆伯格的競選團隊經第三方供應商與總部在新澤西州的呼叫中心公司ProCom簽約。ProCom在新澤西州和俄克拉荷馬州均設有呼叫中心，而該公司在俄克拉荷馬州的兩家呼叫中心僱傭了州監獄的囚犯作為勞工。

匿名消息人士向“竊聽”透露，與布隆伯格的2020總統競選團隊簽約的ProCom呼叫中心僱傭了艾迪·沃勒博士懲教中心（Dr. Eddie Warrior Correctional Center）的囚犯，為競選團隊做加州方面的電話助選工作。該懲教中心是安全級別最低的女性監獄。

法新社說：布隆伯格的競選團隊已經向“竊聽”確認，他們確實經第三方與ProCom簽了約，不過團隊也表示對ProCom僱傭囚犯一事並不知情。競選團隊表示已因此與ProCom解約。

布隆伯格競選團隊的發言人朱莉·伍德（Julie Wood）告訴“竊聽”說：“我們並不知道這件事，而如果我們事前知道，就不會與其簽下合同”，“我們已經與該承包商解約了。”

布隆伯格當日也就此事在推特上發表了聲明。至於這一事件對其選情有何影響，尚待觀察。

報道指出，在美國，僱傭監獄勞工是合法的；即使強迫監獄勞工勞動，也並不違法。據悉，美國憲法第十三修正案廢除了奴隸制和一般情況下的強迫勞役，但是允許以“懲罰犯罪”為目的“非自願勞役”。

另一方面，美國對於“監獄勞工”的態度也分為兩派。

支持者認為，囚犯勞動能夠促進當地經濟，還能讓囚犯獲得技能和收入以降低再犯率。

批評者則認為，監獄勞工是被剝削的一方，而私人企業對於利潤的考量顯然優先於囚犯是否會改過自新。