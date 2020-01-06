溫斯坦性侵案紐約開庭 對米兔運動至關重要

被指控多次性侵犯的電影製片人哈維·溫斯坦的庭審今天（1月6日）將在曼哈頓拉開，這對米兔（#MeToo）運動也是至關重要的，在令眾多名人、政客臭名昭著後，這一運動希望被告受到刑事制裁。

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2017年10月上旬《紐約時報》首次披露，包括格溫妮絲·帕特洛（Gwyneth Paltrow），安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie）和莉亞·塞杜克斯（Léa Seydoux）等名人在內的80多名女性指責前好萊塢大亨、備受尊敬的奧斯卡製片人溫斯坦，對她們進行了性騷擾或性侵犯。

但是周一的庭審僅涉及其中的兩個人，法新社指出，這表明在尋找數年前發生指控的證據、以及沒有證人的情況下，進行刑事立案的困難。

溫斯坦的前助理咪咪·哈萊伊（Mimi Haleyi）指控他、（哈維·溫斯坦Harvey Weinstein）於2006年7月在其紐約公寓中對她進行了性侵。

第二名受害者要求匿名，指控溫斯坦於2013年3月在紐約一家旅館房間內強姦了自己。

去年八月進行修改的公訴書，曾包括第三名受害者，女演員安娜貝拉·西奧拉（Annabella Sciorra），她聲稱自己曾在1993年受到溫斯坦的性侵。儘管已經過了訴訟時效期，但仍能使公訴方證實被告的“破壞性”性行為的指控，這會使這位67歲的製片人面臨終身監禁的判決。

Miramax電影製片公司的前任老闆如果被判刑，這對米兔運動和“到此為止”（Time's Up）組織將是重大勝利， “到此為止”是在米兔運動爆發後，好萊塢及其他地區演藝界人士反對性騷擾和性歧視的組織。25名指控者在上周五的一份聲明中稱：“這一庭審顯示了性侵者是要負責的、打破沉默可以帶來真正的改變，這是至關重要的。”