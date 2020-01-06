【視頻】韋恩斯坦性侵案開庭 受兩項指控

美國紐約州法院將開庭審理前好萊塢著名製片人哈維 溫恩斯坦備受關注的性犯罪案件。哈維溫斯坦兩年多前遭超過80名女子指控性侵，催生#Metoo（我也是）運動。

廣告 繼續瀏覽後續

儘管有近90名女性都指控67歲的溫恩斯坦性行為不當。 但開庭之際，韋恩斯坦被起訴的罪名，卻只與他對兩名女子的不當性行為有關。這凸顯要讓多年前發生的事立案非常困難。

路透社報導，前製片片助理海利（Mimi Haleyi）曾說，溫斯坦在2006年性侵她。檢方表示，溫斯坦2013年強暴另一名女性，但這名女子的身分尚未公開。韋恩斯坦否認這些指控，還說他有過的任何性經歷都是在雙方資源的情況下發生。

法新社報導，這場審判預計會持續6周，若因強制性侵罪名遭紐約州最高法院定罪，這個曾經呼風喚雨不可一世的電影界巨頭將面臨終身監禁。