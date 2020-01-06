3美國人在肯尼亞美軍基地遭武裝攻擊中身亡

索馬里青年黨在襲擊肯尼亞的美軍和肯軍聯合基地後散發的圖像2020年1月5日

美國非洲軍事司令部（AFRICOM）宣布，三名美國人1月5日在索馬里青年黨(Al-Shabaab)攻擊美軍駐肯尼亞北部基地時身亡，其中一名美軍，兩名五角大樓承包商。

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美軍在肯尼亞北部近索馬里的拉姆地區與肯尼亞軍的聯合基地，1月5日拂曉前，遭索馬里伊斯蘭武裝青年黨的攻擊。該組織是蓋達分支，主張實施伊斯蘭法。

據法新社1月5日發自華盛頓的報道，美國軍方發布聲明說，索馬里青年黨1月5日對美軍駐肯尼亞北部基地的襲擊，三名美國人死亡，其中一名美軍，兩名五角大樓的承包商。另有兩名美軍僱員受傷，傷員情況穩定，正在撤離。這個聲明還透露，在襲擊過程中，有輕型武器間接射擊。

聲明還說，在第一波進攻時，美軍和肯尼亞軍隊在基地周邊擊退了青年黨。有消息說，五角大樓承包商操縱的6架輕型民用飛機受到損壞。

另據路透社引述目擊者和軍方消息人士報道，索馬里青年黨黎明前發動的攻擊持續大約四小時。路透見到的一份警方報告稱，該組織在攻擊中摧毀了兩架飛機、兩架美國直升機以及數輛美國軍方車輛。

美國非洲部隊司令官斯蒂芬·湯森Stephen Townsend在一份聲明中表示，儘管受到損失，但我們有更強的決心，要與非洲夥伴和國際夥伴，共同追剿這次襲擊的責任者，追繳那些試圖攻擊美軍和損害美國利益的索馬里青年黨。他還說，不會讓青年黨有藏身之地，可策畫對美國和美國的非洲夥伴進行攻擊。

美國眾議院外交委員會主席，民主黨議員恩格爾（Eliot Engel）對3名美國人死亡的悲劇表示痛惜。他稱，這次襲擊明顯目的是企圖繼續瞄準美軍在這個地區的存在，但是美國繼續堅定站在肯尼亞一邊。